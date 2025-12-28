Росстандарт объяснил обновление ГОСТов на красную икру в России

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Обновление ГОСТов на красную икру в России было инициировано в том числе отраслью в связи с расширением номенклатуры показателей, требований к маркировке и рядом других факторов, рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев.