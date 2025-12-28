Рейтинг@Mail.ru
Росстандарт объяснил обновление ГОСТов на красную икру в России - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/rosstandart-2065167363.html
Росстандарт объяснил обновление ГОСТов на красную икру в России
Росстандарт объяснил обновление ГОСТов на красную икру в России - РИА Новости, 28.12.2025
Росстандарт объяснил обновление ГОСТов на красную икру в России
Обновление ГОСТов на красную икру в России было инициировано в том числе отраслью в связи с расширением номенклатуры показателей, требований к маркировке и... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T13:12:00+03:00
2025-12-28T13:12:00+03:00
экономика
россия
антон шалаев
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064830096_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0d9fb95b7eeeefd56bbe3ab69b7f4fa3.jpg
https://ria.ru/20251225/senator-2064661398.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064830096_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ceb6c5697f4f4720a65868b08036d518.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон шалаев, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
Экономика, Россия, Антон Шалаев, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
Росстандарт объяснил обновление ГОСТов на красную икру в России

Росстандарт назвал причины обновления ГОСТов на красную икру

© АГН "Москва" / Александр АвиловПродажа красной икры
Продажа красной икры - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Продажа красной икры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Обновление ГОСТов на красную икру в России было инициировано в том числе отраслью в связи с расширением номенклатуры показателей, требований к маркировке и рядом других факторов, рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев.
"Здесь появился целый ряд инициатив, в том числе от отрасли, по внесению уточнений в действующие ГОСТы. Большое количество предложений было связано с расширением номенклатуры показателей, требований к маркировке, упаковке, правилам приемки и методам контроля, транспортированию и хранению", - ответил Шалаев на вопрос о причинах обновления ГОСТа на красную икру.
Он добавил, что с 2024 года также шла дискуссия об относительном снижении показателя массовой доли поваренной соли в икре. Сейчас обновленная редакция находится на этапе экспертного обсуждения.
Красная икра - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В Совфеде дали совет, как сэкономить на покупке икры к Новому году
25 декабря, 16:21
 
ЭкономикаРоссияАнтон ШалаевФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала