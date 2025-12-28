Рейтинг@Mail.ru
17:59 28.12.2025
Аэропорт "Пулково" работает штатно, несмотря на снегопад
Петербургский аэропорт "Пулково" работает штатно на фоне непогоды, обслуживание самолетов осуществляется согласно расписанию, сообщила пресс-служба компании... РИА Новости, 28.12.2025
Аэропорт Пулково работает штатно на фоне непогоды

© РИА Новости / Игорь РуссакАэропорт "Пулково"
Аэропорт Пулково - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Игорь Руссак
Аэропорт "Пулково". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" работает штатно на фоне непогоды, обслуживание самолетов осуществляется согласно расписанию, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта).
В Петербурге в воскресенье практически весь день идет снег.
"Аэропорт Пулково работает штатно. Погода не оказывает влияния на операционную деятельность. Обслуживание самолетов осуществляется согласно расписанию. Техника обеспечивает уборку взлетно-посадочной полосы и перрона", - говорится в сообщении.
