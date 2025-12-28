https://ria.ru/20251228/pulkovo-2065207451.html
Аэропорт "Пулково" работает штатно, несмотря на снегопад
Петербургский аэропорт "Пулково" работает штатно на фоне непогоды, обслуживание самолетов осуществляется согласно расписанию, сообщила пресс-служба компании... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T17:59:00+03:00
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
общество
