Правительство выделило 134,7 миллионов рублей на школу в Иркутске - РИА Новости, 28.12.2025
28.12.2025
Правительство выделило 134,7 миллионов рублей на школу в Иркутске
Правительство выделило 134,7 миллионов рублей на школу в Иркутске - РИА Новости, 28.12.2025
Правительство выделило 134,7 миллионов рублей на школу в Иркутске
Правительство выделило финансирование на строительство школы в Иркутской области, на эти цели направят 134,7 миллиона рублей, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 28.12.2025
1920
1920
true
Правительство выделило 134,7 миллионов рублей на школу в Иркутске

Кабмин выделил 134,7 млн рублей на строительство школы в Иркутской области

Дом правительства РФ - РИА Новости, 28.12.2025
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Правительство выделило финансирование на строительство школы в Иркутской области, на эти цели направят 134,7 миллиона рублей, сообщила пресс-служба кабмина.
"На завершение строительства школы в Иркутске из резервного фонда правительства выделено 134,7 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении.
Возводимое здание рассчитано на 1550 школьников. Его открытие позволит создать современные условия для обучения и разгрузить близлежащие учебные заведения.
Педагогический коллектив для новой школы уже сформирован. Также проработаны решения об открытии профессиональных классов при участии ведущих вузов и крупных компаний региона.
С 2023 года на строительство этой школы в Иркутске из федерального бюджета было направлено более 1 миллиарда рублей. Сейчас строительная готовность объекта превышает 95%. Дополнительно выделенные средства позволят ввести здание в эксплуатацию до конца 2025 года. Открытие школы запланировано в начале 2026 года.
Работа по модернизации инфраструктуры общего образования в регионах ведётся в рамках федерального проекта "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи".
