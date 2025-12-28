Правительство выделило 134,7 миллионов рублей на школу в Иркутске

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Правительство выделило финансирование на строительство школы в Иркутской области, на эти цели направят 134,7 миллиона рублей, сообщила пресс-служба кабмина.

"На завершение строительства школы в Иркутске из резервного фонда правительства выделено 134,7 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении.

Возводимое здание рассчитано на 1550 школьников. Его открытие позволит создать современные условия для обучения и разгрузить близлежащие учебные заведения.

Педагогический коллектив для новой школы уже сформирован. Также проработаны решения об открытии профессиональных классов при участии ведущих вузов и крупных компаний региона.

С 2023 года на строительство этой школы в Иркутске из федерального бюджета было направлено более 1 миллиарда рублей. Сейчас строительная готовность объекта превышает 95%. Дополнительно выделенные средства позволят ввести здание в эксплуатацию до конца 2025 года. Открытие школы запланировано в начале 2026 года.