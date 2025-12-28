https://ria.ru/20251228/pozhar-2065216206.html
В Тверской области ликвидировали пожар на складе обувной фабрики
В Тверской области ликвидировали пожар на складе обувной фабрики - РИА Новости, 28.12.2025
В Тверской области ликвидировали пожар на складе обувной фабрики
Пожар полностью ликвидирован на складе обувной фабрики в городе Торжок Тверской области, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 28.12.2025
В Тверской области ликвидировали пожар на складе обувной фабрики
