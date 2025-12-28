Рейтинг@Mail.ru
В Тверской области ликвидировали пожар на складе обувной фабрики - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:17 28.12.2025 (обновлено: 19:40 28.12.2025)
https://ria.ru/20251228/pozhar-2065216206.html
В Тверской области ликвидировали пожар на складе обувной фабрики
В Тверской области ликвидировали пожар на складе обувной фабрики - РИА Новости, 28.12.2025
В Тверской области ликвидировали пожар на складе обувной фабрики
Пожар полностью ликвидирован на складе обувной фабрики в городе Торжок Тверской области, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T19:17:00+03:00
2025-12-28T19:40:00+03:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
торжок
тверская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065173299_0:404:803:856_1920x0_80_0_0_050a35ec7137fe97064fc09aafcbc4ce.jpg
https://ria.ru/20251228/moskva-2065218358.html
россия
торжок
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065173299_0:329:803:931_1920x0_80_0_0_403015a1cd933d07e6a054409a88d216.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), торжок, тверская область
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Торжок, Тверская область
В Тверской области ликвидировали пожар на складе обувной фабрики

В Торжке полностью потушили пожар на складе обувной фабрики

Пожар на складе обувной фабрики в Торжке
Пожар на складе обувной фабрики в Торжке - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Пожар на складе обувной фабрики в Торжке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Пожар полностью ликвидирован на складе обувной фабрики в городе Торжок Тверской области, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее МЧС России сообщило о пожаре на складе обувной фабрики в Торжке площадью 5 тысяч квадратных метров и его локализации, уточнив, что пострадавших нет. Вскоре было ликвидировано открытое горение.
"Пожар (на складе обувной фабрики в Торжке - ред.) в Тверской области полностью ликвидирован", - говорится в сообщении пресс-службы.
Пожарные работают на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Пожар в бытовках в центре Москвы ликвидировали
Вчера, 19:38
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ТоржокТверская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала