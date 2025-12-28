Рейтинг@Mail.ru
В Сочи при пожаре в автосервисе пострадала 17-летняя девушка
16:32 28.12.2025 (обновлено: 16:51 28.12.2025)
В Сочи при пожаре в автосервисе пострадала 17-летняя девушка
В Сочи при пожаре в автосервисе пострадала 17-летняя девушка
происшествия, сочи, краснодарский край
В Сочи при пожаре в автосервисе пострадала 17-летняя девушка

Пожар в промзоне на улице Транспортной в Сочи
Пожар в промзоне на улице Транспортной в Сочи
СОЧИ, 28 дек - РИА Новости. Одна из пострадавших в пожаре в Сочи, по предварительным данным, несовершеннолетняя девушка, её жизни ничего не угрожает, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
Автосервис, а также соседние складские помещения и здание загорелись на площади более 1 тысячи квадратных метров в Сочи. Ранее в администрации города сообщили, что, по предварительным данным, жертв нет, на месте происшествия развернут оперативный штаб, трое пострадавших были госпитализированы.
"По предварительным данным, пострадали три человека, в том числе 17-летняя девушка. Они госпитализированы, их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
В Сочи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в автосервисе
15:31
