В Сочи при пожаре в автосервисе пострадала 17-летняя девушка
В Сочи при пожаре в автосервисе пострадала 17-летняя девушка - РИА Новости, 28.12.2025
В Сочи при пожаре в автосервисе пострадала 17-летняя девушка
Одна из пострадавших в пожаре в Сочи, по предварительным данным, несовершеннолетняя девушка, её жизни ничего не угрожает, сообщили в прокуратуре Краснодарского... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T16:32:00+03:00
2025-12-28T16:32:00+03:00
2025-12-28T16:51:00+03:00
происшествия
сочи
краснодарский край
В Сочи при пожаре в автосервисе пострадала 17-летняя девушка
При пожаре в Сочи пострадали 3 человека, в том числе 17-летняя девушка