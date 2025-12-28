Рейтинг@Mail.ru
05:35 28.12.2025
Нельзя исключать новых всплесков протестов в Сербии, заявил посол России
Протестное движение в Сербии утихло в конце уходящего года, но нельзя исключать его новых всплесков, заявил в интервью РИА Новости посол России в Сербии... РИА Новости, 28.12.2025
Нельзя исключать новых всплесков протестов в Сербии, заявил посол России

Акция протеста в Белграде
Акция протеста в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 28 дек - РИА Новости. Протестное движение в Сербии утихло в конце уходящего года, но нельзя исключать его новых всплесков, заявил в интервью РИА Новости посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"Если брать последний период, то снижение интенсивности этих протестов очевидно - это первое. Но тут же я оговорюсь в качестве второго тезиса, что мне все-таки это не дает оснований пока говорить о том, что протестное движение себя исчерпало, выдохлось - и не следует ожидать всплесков", - сказал РИА Новости глава российского диппредставительства.
Флаг Сербии в Белграде - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Глава МИД Сербии призвал стремиться к Европе
23 декабря, 18:16
Он выразил надежду, что следующий год будет более стабильным и спокойным во внутренних делах Сербии.
"Но при этом все-таки допускаю, что всплеск протестного движения может быть инспирирован, поддержан и профинансирован извне. Такое тоже надо иметь в виду, сбрасывать со счетов нельзя. Тем более, давайте посмотрим, они объявляли 28 декабря новые демонстрации, как это все будет реализовано. Это тоже позволит сделать какие-то выводы на, по крайней мере, ближайшую перспективу", - добавил Боцан-Харченко.
Протестующие в Сербии студенты после обрушения на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года и гибели 16 человек объявили в соцсетях план акций на воскресенье. Они призвали сторонников к сбору подписей за скорейшее проведение досрочных парламентских выборов в стране и пообещали поставить свыше 400 стендов для сбора подписей в 100 муниципалитетах Сербии под девизом "Распиши победу".
Митинги и массовые шествия в этот день не анонсированы. Куда затем будет переданы собранные подписи граждан, не уточняется, но авторы призыва пообещали сохранить контакты подписавших и оповещать их о "продолжении борьбы".
Президент Сербии Александр Вучич 1 декабря заявил, что парламентские и, возможно, президентские выборы в стране состоятся в конце 2026 года. Глава сербского государства в начале ноября сообщил о будущем проведении досрочных парламентских выборов на фоне протестов в Сербии. Ранее на требования протестующих студентов и сторонников оппозиции он уже отвечал, что выборы могут состояться в конце 2026 года или начале 2027 года.
Вид на Белград - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В Сербии ранили ножом человека в лагере сторонников Вучича
30 ноября, 15:11
 
