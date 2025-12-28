https://ria.ru/20251228/pogoda-2065177796.html
"Шторма века" не ожидается, заявили власти Сочи
"Шторма века" не ожидается, заявили власти Сочи - РИА Новости, 28.12.2025
"Шторма века" не ожидается, заявили власти Сочи
Погодные явления в Сочи, о которых предупредили в МЧС, - рядовая сезонная ситуация, "шторма века" не ожидается, сообщили РИА Новости в городской администрации. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T14:42:00+03:00
2025-12-28T14:42:00+03:00
2025-12-28T14:42:00+03:00
происшествия
сочи
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001753241_0:336:2980:2012_1920x0_80_0_0_5362a3858f649d80578bcfc6e2f71a31.jpg
https://ria.ru/20251228/rossiya-2065176378.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001753241_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_7d343d97fa7fc095914be8432de7e1ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
"Шторма века" не ожидается, заявили власти Сочи
Администрация Сочи: шторма века не ожидается