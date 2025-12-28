Рейтинг@Mail.ru
"Шторма века" не ожидается, заявили власти Сочи - РИА Новости, 28.12.2025
14:42 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/pogoda-2065177796.html
"Шторма века" не ожидается, заявили власти Сочи
"Шторма века" не ожидается, заявили власти Сочи
Погодные явления в Сочи, о которых предупредили в МЧС, - рядовая сезонная ситуация, "шторма века" не ожидается, сообщили РИА Новости в городской администрации. РИА Новости, 28.12.2025
происшествия
сочи
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия, сочи, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
"Шторма века" не ожидается, заявили власти Сочи

Администрация Сочи: шторма века не ожидается

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЖенщина идет по одной из улиц в Сочи
Женщина идет по одной из улиц в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Женщина идет по одной из улиц в Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 28 дек - РИА Новости. Погодные явления в Сочи, о которых предупредили в МЧС, - рядовая сезонная ситуация, "шторма века" не ожидается, сообщили РИА Новости в городской администрации.
Ряд местных Telegram-каналов написал, что на Сочи и Сириус якобы надвигается "шторм века", ветер усилится до 100-110 километров в час. Как сообщали РИА Новости в ГУМЧС по Краснодарскому краю, на побережье Сочи и Сириуса 28-30 декабря прогнозируется шторм до 6 баллов с высотой волн до 4,5 метра, есть угроза формирования смерчей над морем. Ожидаются сильные дожди, мокрый снег и порывистый ветер до 20-22 метров в секунду, в высокогорьях - 30-35 метров в секунду. В горах объявлено экстренное предупреждение о лавиноопасности.
"Это рядовая ситуация, не "шторм века". Каждый год одно и то же, это сезонные погодные явления", - говорится в сообщении.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
В Севастополе ожидаются сильный ветер и волны высотой до пяти метров
ПроисшествияСочиКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
