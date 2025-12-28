"Шторма века" не ожидается, заявили власти Сочи

СОЧИ, 28 дек - РИА Новости. Погодные явления в Сочи, о которых предупредили в МЧС, - рядовая сезонная ситуация, "шторма века" не ожидается, сообщили РИА Новости в городской администрации.

"Это рядовая ситуация, не "шторм века". Каждый год одно и то же, это сезонные погодные явления", - говорится в сообщении.