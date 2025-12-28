Ахсар Джиоев: Южная Осетия вместе с Россией борется с неофашизмом

Грузии нужно принять, что Южная Осетия сохранит отношения с Россией, и начать строить с республикой конструктивный диалог, считает глава МИД Южной Осетии Ахсар Джиоев. В интервью РИА Новости министр оценил решение Тбилиси упразднить южноосетинскую "временную администрацию", выразил надежду на строительство железной дороги между Южной Осетией и Россией, а также рассказал об использовании коллекционных банкнот для продвижения образа республики в мире.

– Ахсар Муратович, как Цхинвал воспринимает утверждение парламентом Грузии упразднения "временной администрации" Южной Осетии?

– Решение о закрытии так называемой "временной администрации" Южной Осетии правительство Грузии приняло еще некоторое время назад. Здесь важно отметить, что она была образована режимом Саакашвили. Это действие носило явно провокационный характер и соответствовало политике режима, при которой Южная Осетия испытывала огромное давление. Фактически страна находилась в условиях государственного терроризма, который осуществляла Грузия. Само формирование "администрации" было весьма деструктивным обстоятельством и фактором.

Касательно сегодняшнего дня и упразднения этой "администрации" — это чисто внутреннее дело грузинского государства. Даже во время функционирования она особой роли не играла. Мы, конечно, внимательно отслеживаем все эти нюансы. Насколько это повлияет на отношение Грузии к Южной Осетии, будем смотреть в динамике и давать соответствующие оценки. К сведению мы это приняли и учитываем.

– Почти одновременно с этим грузинские власти публично заявили, что требуют от России отказа от признания Южной Осетии и Абхазии для восстановления с ней дипломатических отношений. С южноосетинской точки зрения, о чем говорит эта позиция?

– Известно, что между Россией и Грузией нет дипломатических отношений с августа 2008 года. После операции по принуждению к миру Грузия эти отношения разорвала. При этом консульские отношения сохраняются. Взаимодействие протекает по линии секций интересов при посольствах Швейцарии в Москве и в Тбилиси.

Исходим из того, что в регионе после 2008 года сложилась новая геополитическая ситуация. Она характеризуется наличием новых субъектов международного права – это Республика Южная Осетия и Республика Абхазия. Грузия пока не созрела, чтобы принять это и учитывать республики в таком качестве, выстраивать взаимовыгодные отношения, которые не складывались бы из обвинений или негативных оценок, а формировались бы на конструктивном начале. Я надеюсь, что это случится в ближайшее время, в будущем.

Что касается призывов к России об уходе из Южной Осетии и отзыве признания, мы неоднократно наблюдали, что Российская Федерация на самом высшем уровне подчеркивала неизменность этих решений. И Россия как ядерная держава, как огромный центр силы в мировом масштабе не будет их отменять. Грузии надо принять и признать эти реалии. Чем раньше она их примет, тем лучше будет для региона в целом и для наших народов.

– Как Цхинвал смотрит на идею прокладывания железной дороги для связи с Россией, о чем заходила речь еще в советское время? Ведутся ли обсуждения с Москвой на этот счет?

– Любая транспортная артерия, идущая из России в Южную Осетию, имеет огромное значение. Сегодня функционирует только автомобильное сообщение. Конечно, наличие железной дороги было бы весьма полезно. Важно понимать, что железная дорога – огромный инфраструктурный проект. Он требует детального анализа и политических решений, а также экспертных оценок. Мы, разумеется, были бы за появление железной дороги из России в Южную Осетию. Насколько это реально – пока оценить не можем, поскольку проект масштабный.

Сама Южная Осетия по финансовым соображениям с этим не справилась бы. Но мы надеемся, что в будущем такая дорога появится. В 2008 году были разговоры, но пока, видимо, и для российской стороны это весьма сложный проект. Мы надежду не теряем. Если его реализация будет представляться возможной, мы только поддержим.

– Если позволите, хотели бы также задать вопрос насчет специальной военной операции. Мы знаем, что и президент Южной Осетии ранее посещал зону СВО. Насколько активно граждане республики участвуют в российской спецоперации?

– Действительно, буквально на днях президент республики Алан Эдуардович Гаглоев посетил с гуманитарной миссией зону специальной военной операции. Он передал гуманитарный груз подразделениям, в которых служат жители Южной Осетии, а также подразделениям четвертой гвардейской военной базы, дислоцированной в Южной Осетии, которые находятся сейчас в зоне СВО.

Насчет отношения Южной Осетии к этой операции в целом важно отметить, что республика одной из первых еще в 2014 году призвала волеизъявление жителей Донбасса. С 2014 года жители Южной Осетии принимают участие в отстаивании права народа Донбасса на жизнь, на свой язык, на то, чтобы их дети росли в мире. С началом специальной военной операции этот процесс принял более масштабный характер. Не секрет, что большинство жителей Южной Осетии являются также гражданами России. Часть наших граждан – в составе ВС РФ, часть – в составе добровольческих формирований участвуют в СВО.

Мы чувствуем ту поддержку, которую Россия оказывает Южной Осетии. Исходим из того, что наши отношения с Россией строятся не только в рамках взаимодействия по социально-экономическим темам – нам интересны и другие вопросы. Исторически народы наших стран всегда были вместе. Жители Южной Осетии принимали активное участие в Великой Отечественной войне, и сегодня приходится воевать с новой формой фашизма. Борьба с неофашизмом для нас важна в условиях, когда Россия противостоит коллективному Западу, и есть все больше попыток переписать историю и историческую память.

– Каково количество бойцов СВО из республики на сегодняшний день?

– Число граждан-участников СВО весьма ощутимо для небольшого населения Южной Осетии. Оно составляет порядка двух тысяч человек. Для нас это большая цифра, поскольку осетины – малочисленный народ. Тем не менее в знак уважения, признательности за поддержку России наши сограждане принимают в этой операции участие. Мы уверены, что победа будет за Россией и за нами.

– В сентябре президент Южной Осетии представил первую памятную банкноту республики номиналом 100 заринов и тиражом 20 тысяч экземпляров. Раскуплены ли уже все эти банкноты? Видите интерес к ним от граждан России? Известны ли сроки выпуска второй памятной банкноты в 2026 году?

– В сентябре на 35-летие республики в рамках проходившего в Южной Осетии экономического форума национальный банк представил такую банкноту. Это первый такой опыт для банка, до этого он выпускал монеты, посвященные разным деятелям науки и искусства. Думаю, опыт получился удачным. Тираж в 20 тысяч экземпляров вызвал большой интерес у знатоков в этой сфере. Презентации прошли за границей – и в Гонконге, и в ОАЭ. Больше половины тиража уже раскуплено. Думаю, что оставшиеся тоже быстро приобретут.