Мэр Нью-Йорка призвал горожан "сидеть дома и делать детей"
06:39 28.12.2025
Мэр Нью-Йорка призвал горожан "сидеть дома и делать детей"
Мэр Нью-Йорка призвал горожан "сидеть дома и делать детей"
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс после прошедшего в городе сильного снегопада призвал горожан оставаться дома и заниматься повышением демографии. РИА Новости, 28.12.2025
в мире, нью-йорк (город), сша
В мире, Нью-Йорк (город), США
Мэр Нью-Йорка призвал горожан "сидеть дома и делать детей"

Мэр Адамс призвал жителей Нью-Йорка на фоне снегопада сидеть дома и делать детей

© AP Photo / Brittainy NewmanЭрик Адамс
Эрик Адамс - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Brittainy Newman
Эрик Адамс. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 28 дек - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс после прошедшего в городе сильного снегопада призвал горожан оставаться дома и заниматься повышением демографии.
Как отметил ранее телеканал ABC, ожидалось, что в пятницу выпадут около 18 сантиметров осадков, что должно было стать самым большим уровнем выпавшего снега в Нью-Йорке за приблизительно последние четыре года. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул в субботу объявила режим чрезвычайного положения в ряде округов штата. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, в некоторых районах Нью-Йорка выпали более 15 сантиметров снега, а в отдельных зонах одноименного штата - до 25 сантиметров.
"Оставайтесь дома. Это хороший день для того, чтобы сделать ребенка", - сказал Адамс в интервью местному подразделению ABC.
Мэр в том же интервью не раскрыл, чем занимался в выходной, но призвал всех "наслаждаться погодой".
На фоне снегопада в США задержали и отменили более 10 тысяч рейсов.
Терминал международного аэропорта Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Число отмен и задержек рейсов в США на фоне снегопада превысило 10 тысяч
