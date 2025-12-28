культура-важное, новый год, праздники, встреча нового года в россии, уральские пельмени, иванушки international, нтв (телеканал), филипп киркоров, николай цискаридзе, максим аверин, знаменитости
Праздник со звездами: сюрпризы новогодних шоу на ТВ
На телеканалах рассказали, какие шоу покажут в новогоднюю ночь
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Юлия Зачетова. Популярные артисты, атмосфера карнавала, сюрпризы и перевоплощения — по традиции на Новый год в эфире телеканалов самые веселые и зажигательные шоу. Чем они порадуют зрителей в праздничную ночь 2025-2026 — в материале РИА Новости.
С 21:10 31 декабря на экране сплошные звезды: Надежда Кадышева, Полина Гагарина, Григорий Лепс, SHAMAN, Баста, Сергей Жуков, Стас Михайлов, Валерия, Люся Чеботина, Татьяна Куртукова, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Олег Газманов, Zivert и другие.
"До и после боя курантов зрителей ожидает красочное путешествие по самым забойным танцевальным хитам последних лет, а также главные песни уходящего года", — сообщил главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.
Пелагея споет "Валенки" дуэтом с победительницей последнего "Голоса. Дети" Машей Никулиной. Зрители увидят романтичный тандем Вани Дмитриенко и Анны Пересильд. Филипп Киркоров поднимется на шестиметровую высоту под самый купол павильона и исполнит "Одинокую нежную". Татьяна Буланова — хит "Один день". Заглавный трек из нового фильма "Буратино" представят 250 артистов: в том числе Александр Петров и Виктория Исакова, финалисты "Голоса. Дети", детский хор и хореографический коллектив.
Также в праздничном шоу — Лев Лещенко, "Иванушки International", Николай Расторгуев, Ваенга, Jakone, Kiliana, Алена Свиридова.
Зрителей поздравят популярные ведущие Юлианна Караулова, Яна Чурикова, Николай Цискаридзе, Валдис Пельш, Юлия Барановская, Максим Аверин, Екатерина Березовская и Константин Панюшкин.
"Наступающий 2026-й — год Красной Огненной Лошади. Получается, придется пахать как лошадь, быть красным от напряжения, а у всех задач будут горящие сроки! С Новым годом!" — сказал Максим Аверин.
Николай Цискаридзе представляет Новый год "чистой нотной тетрадью в руках у композитора". "И что мы туда запишем — красивую мелодию или абсолютную какофонию, зависит только от нас. Пусть удача и безграничные возможности всегда будут с вами!" — пожелал артист.
На телеканале "Россия" после новогоднего обращения президента и боя курантов — легендарный "Новогодний огонек". Праздничная студия превратится в сверкающую огнями гостиную. Любимые артисты, живой звук оркестра, душевные беседы за столом, искренние поздравления, уютные декорации. Ведущие — Андрей Малахов, Мария Ситтель, Николай Басков, Татьяна Веденеева и Дмитрий Губерниев.
Сюрприз — неожиданные музыкальные дуэты: Сергей Лазарев с семилетней дочкой Аней, Люся Чеботина и Игорь Николаев исполнят песню "Дельфин и русалка", а Гоша Куценко и Анастасия Малькова-Макеева —"Вернисаж". Также на сцену выйдут тандемы Николая Баскова и Николая Цискаридзе, Ильдара Абдразакова и Александры Пахмутовой в сопровождении оркестра Юрия Башмета.
Золотые хиты и новые песни исполнят мэтры эстрады, актеры кино и молодые артисты: Юрий Антонов, Лев Лещенко, Надежда Бабкина, Николай Расторгуев, Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Дима Билан, Полина Гагарина, Татьяна Куртукова, Валерия, Пелагея, Хибла Герзмава, Сосо Павлиашвили, Александр Буйнов, Юрий Стоянов, Максим Аверин, Полина Агуреева, Елена Воробей, Zivert, Алсу, Лариса Долина, Таисия Повалий и другие.
С Новым годом зрителей поздравят Владимир Соловьев, Ольга Скабеева, Евгений Попов, Ольга Армякова, Карен Шахназаров, Александр Акопов, Евгений Петросян, Александр Мясников, Владимир Винокур, ведущие программ "Вести", "Россия 24" и "Утро России", актеры сериала "Склифосовский" и другие.
Почетные гости "Новогоднего огонька" — военные корреспонденты и герои СВО.
"В этот вечер в здании Телекомплекса НТВ будет твориться настоящая магия: именитые артисты, звезды и сотрудники канала попадут в вихрь необычных историй. Вячеслав Макаров заблудится в новом технопарке в поисках студии шоу "Маска". Лера Кудрявцева по пути в студию "Секрета на миллион" встретит Азамата Мусагалиева и предложит ему тот самый конверт, а после вместе с Федерико Арнальди привнесет в празднование Нового года и новоселья одну очень интересную итальянскую традицию", — рассказали в пресс-службе телеканала.
"Новогоднее веселье" на НТВ — невероятно яркое, красивое и по-настоящему праздничное. Ведь на съемочной площадке с коллегами-артистами нам было так круто и по-домашнему тепло", — добавила Лера Кудрявцева.
Новогоднюю ночь зрители телеканала по традиции проведут с "Уральскими пельменями", которые поделятся праздничными лайфхаками: как продать елку за 25 тысяч рублей, исполнить детские мечты спустя 50 лет и встретить праздник в компании непьющих.
