Праздник со звездами: сюрпризы новогодних шоу на ТВ

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Юлия Зачетова. Популярные артисты, атмосфера карнавала, сюрпризы и перевоплощения — по традиции на Новый год в эфире телеканалов самые веселые и зажигательные шоу. Чем они порадуют зрителей в праздничную ночь 2025-2026 — в материале РИА Новости.

Киркоров под куполом и "Буратино" на Первом

© Фото : Юрий Феклистов "Новогодняя ночь на Первом" © Фото : Юрий Феклистов "Новогодняя ночь на Первом"

С 21:10 31 декабря на экране сплошные звезды: Надежда Кадышева, Полина Гагарина, Григорий Лепс, SHAMAN, Баста, Сергей Жуков, Стас Михайлов, Валерия, Люся Чеботина, Татьяна Куртукова, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Олег Газманов, Zivert и другие.

"До и после боя курантов зрителей ожидает красочное путешествие по самым забойным танцевальным хитам последних лет, а также главные песни уходящего года", — сообщил главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.

© Фото : Юрий Феклистов "Новогодняя ночь на Первом" © Фото : Юрий Феклистов "Новогодняя ночь на Первом"

Пелагея споет "Валенки" дуэтом с победительницей последнего "Голоса. Дети" Машей Никулиной. Зрители увидят романтичный тандем Вани Дмитриенко и Анны Пересильд. Филипп Киркоров поднимется на шестиметровую высоту под самый купол павильона и исполнит "Одинокую нежную". Татьяна Буланова — хит "Один день". Заглавный трек из нового фильма "Буратино" представят 250 артистов: в том числе Александр Петров и Виктория Исакова, финалисты "Голоса. Дети", детский хор и хореографический коллектив.

Также в праздничном шоу — Лев Лещенко, "Иванушки International", Николай Расторгуев, Ваенга, Jakone, Kiliana, Алена Свиридова.

© Фото : Юрий Феклистов Татьяна Буланова в "Новогодней ночи на Первом" Татьяна Буланова в "Новогодней ночи на Первом" © Фото : Юрий Феклистов 1 из 4 © Фото : Юрий Феклистов "Новогодняя ночь на Первом" "Новогодняя ночь на Первом" © Фото : Юрий Феклистов 2 из 4 © Фото : Юрий Феклистов SHAMAN и Лепс в "Новогодней ночи на Первом" SHAMAN и Лепс в "Новогодней ночи на Первом" © Фото : Юрий Феклистов 3 из 4 © Фото : Юрий Феклистов "Новогодняя ночь на Первом" "Новогодняя ночь на Первом" © Фото : Юрий Феклистов 4 из 4 Татьяна Буланова в "Новогодней ночи на Первом" © Фото : Юрий Феклистов 1 из 4 "Новогодняя ночь на Первом" © Фото : Юрий Феклистов 2 из 4 SHAMAN и Лепс в "Новогодней ночи на Первом" © Фото : Юрий Феклистов 3 из 4 "Новогодняя ночь на Первом" © Фото : Юрий Феклистов 4 из 4

Зрителей поздравят популярные ведущие Юлианна Караулова, Яна Чурикова, Николай Цискаридзе, Валдис Пельш, Юлия Барановская, Максим Аверин, Екатерина Березовская и Константин Панюшкин.

"Наступающий 2026-й — год Красной Огненной Лошади. Получается, придется пахать как лошадь, быть красным от напряжения, а у всех задач будут горящие сроки! С Новым годом!" — сказал Максим Аверин.

Николай Цискаридзе представляет Новый год "чистой нотной тетрадью в руках у композитора". "И что мы туда запишем — красивую мелодию или абсолютную какофонию, зависит только от нас. Пусть удача и безграничные возможности всегда будут с вами!" — пожелал артист.

Тот самый "Голубой огонек" на "России"

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" "Новогодний огонек" на телеканале "Россия" © Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" "Новогодний огонек" на телеканале "Россия"

На телеканале "Россия" после новогоднего обращения президента и боя курантов — легендарный "Новогодний огонек". Праздничная студия превратится в сверкающую огнями гостиную. Любимые артисты, живой звук оркестра, душевные беседы за столом, искренние поздравления, уютные декорации. Ведущие — Андрей Малахов, Мария Ситтель, Николай Басков, Татьяна Веденеева и Дмитрий Губерниев.

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" "Новогодний огонек" на телеканале "Россия" © Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" "Новогодний огонек" на телеканале "Россия"

Сюрприз — неожиданные музыкальные дуэты: Сергей Лазарев с семилетней дочкой Аней, Люся Чеботина и Игорь Николаев исполнят песню "Дельфин и русалка", а Гоша Куценко и Анастасия Малькова-Макеева —"Вернисаж". Также на сцену выйдут тандемы Николая Баскова и Николая Цискаридзе, Ильдара Абдразакова и Александры Пахмутовой в сопровождении оркестра Юрия Башмета.

Золотые хиты и новые песни исполнят мэтры эстрады, актеры кино и молодые артисты: Юрий Антонов, Лев Лещенко, Надежда Бабкина, Николай Расторгуев, Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Дима Билан, Полина Гагарина, Татьяна Куртукова, Валерия, Пелагея, Хибла Герзмава, Сосо Павлиашвили, Александр Буйнов, Юрий Стоянов, Максим Аверин, Полина Агуреева, Елена Воробей, Zivert, Алсу, Лариса Долина, Таисия Повалий и другие.

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" "Новогодний огонек" на телеканале "Россия" "Новогодний огонек" на телеканале "Россия" © Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" 1 из 7 © Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" Филипп Киркоров в "Новогоднем огоньке" на телеканале "Россия" Филипп Киркоров в "Новогоднем огоньке" на телеканале "Россия" © Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" 2 из 7 © Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" Сергей Лазарев в "Новогоднем огоньке" Сергей Лазарев в "Новогоднем огоньке" © Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" 3 из 7 © Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" Максим Аверин в "Новогоднем огоньке" на телеканале "Россия" Максим Аверин в "Новогоднем огоньке" на телеканале "Россия" © Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" 4 из 7 © Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" Полина Гагарина в "Новогоднем огоньке" на телеканале "Россия" Полина Гагарина в "Новогоднем огоньке" на телеканале "Россия" © Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" 5 из 7 © Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" Владимир Пресняков в "Новогоднем огоньке" на телеканале "Россия" Владимир Пресняков в "Новогоднем огоньке" на телеканале "Россия" © Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" 6 из 7 © Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" Дима Билан в "Новогоднем огоньке" на телеканале "Россия" Дима Билан в "Новогоднем огоньке" на телеканале "Россия" © Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" 7 из 7 "Новогодний огонек" на телеканале "Россия" © Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" 1 из 7 Филипп Киркоров в "Новогоднем огоньке" на телеканале "Россия" © Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" 2 из 7 Сергей Лазарев в "Новогоднем огоньке" © Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" 3 из 7 Максим Аверин в "Новогоднем огоньке" на телеканале "Россия" © Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" 4 из 7 Полина Гагарина в "Новогоднем огоньке" на телеканале "Россия" © Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" 5 из 7 Владимир Пресняков в "Новогоднем огоньке" на телеканале "Россия" © Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" 6 из 7 Дима Билан в "Новогоднем огоньке" на телеканале "Россия" © Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" 7 из 7

С Новым годом зрителей поздравят Владимир Соловьев, Ольга Скабеева, Евгений Попов, Ольга Армякова, Карен Шахназаров, Александр Акопов, Евгений Петросян, Александр Мясников, Владимир Винокур, ведущие программ "Вести", "Россия 24" и "Утро России", актеры сериала "Склифосовский" и другие.

Почетные гости "Новогоднего огонька" — военные корреспонденты и герои СВО.

"Новогоднее веселье" на НТВ

© Фото : PR НТВ "Новогоднее веселье" на НТВ © Фото : PR НТВ "Новогоднее веселье" на НТВ

"В этот вечер в здании Телекомплекса НТВ будет твориться настоящая магия: именитые артисты, звезды и сотрудники канала попадут в вихрь необычных историй. Вячеслав Макаров заблудится в новом технопарке в поисках студии шоу "Маска". Лера Кудрявцева по пути в студию "Секрета на миллион" встретит Азамата Мусагалиева и предложит ему тот самый конверт, а после вместе с Федерико Арнальди привнесет в празднование Нового года и новоселья одну очень интересную итальянскую традицию", — рассказали в пресс-службе телеканала.

"Новогоднее веселье" на НТВ — невероятно яркое, красивое и по-настоящему праздничное. Ведь на съемочной площадке с коллегами-артистами нам было так круто и по-домашнему тепло", — добавила Лера Кудрявцева.

© Фото : PR НТВ "Новогоднее веселье" на НТВ "Новогоднее веселье" на НТВ © Фото : PR НТВ 1 из 8 © Фото : PR НТВ Шоу "Новогоднее веселье" на НТВ Шоу "Новогоднее веселье" на НТВ © Фото : PR НТВ 2 из 8 © Фото : PR НТВ Шоу на НТВ Шоу на НТВ © Фото : PR НТВ 3 из 8 © Фото : PR НТВ Праздничное шоу на НТВ Праздничное шоу на НТВ © Фото : PR НТВ 4 из 8 © Фото : PR НТВ Новый год на НТВ Новый год на НТВ © Фото : PR НТВ 5 из 8 © Фото : PR НТВ Новогоднее шоу на НТВ Новогоднее шоу на НТВ © Фото : PR НТВ 6 из 8 © Фото : PR НТВ Участники праздничного шоу на НТВ Участники праздничного шоу на НТВ © Фото : PR НТВ 7 из 8 © Фото : PR НТВ Участники "Новогоднего веселья" на НТВ Участники "Новогоднего веселья" на НТВ © Фото : PR НТВ 8 из 8 "Новогоднее веселье" на НТВ © Фото : PR НТВ 1 из 8 Шоу "Новогоднее веселье" на НТВ © Фото : PR НТВ 2 из 8 Шоу на НТВ © Фото : PR НТВ 3 из 8 Праздничное шоу на НТВ © Фото : PR НТВ 4 из 8 Новый год на НТВ © Фото : PR НТВ 5 из 8 Новогоднее шоу на НТВ © Фото : PR НТВ 6 из 8 Участники праздничного шоу на НТВ © Фото : PR НТВ 7 из 8 Участники "Новогоднего веселья" на НТВ © Фото : PR НТВ 8 из 8

А еще вместо традиционной кошки в новый дом на праздник забежит пес Мухтар из одноименного популярного сериала.

Зрителей и коллег поздравят звезда "Акушера" Никита Панфилов и бессменный член жюри шоу "Маска" Регина Тодоренко.

Алсу среди сотни снежинок исполнит хит "Зимний сон", Ани Лорак — свою недавнюю премьеру "Такси", Margo — композицию "Лови огни".

На СТС с "Пельменями"

© PR СТС Новогодняя ночь на СТС © PR СТС Новогодняя ночь на СТС

Новогоднюю ночь зрители телеканала по традиции проведут с "Уральскими пельменями", которые поделятся праздничными лайфхаками: как продать елку за 25 тысяч рублей, исполнить детские мечты спустя 50 лет и встретить праздник в компании непьющих.

© PR СТС Новогодняя ночь на СТС Новогодняя ночь на СТС © PR СТС 1 из 4 © PR СТС Новый год на СТС Новый год на СТС © PR СТС 2 из 4 © PR СТС Новогоднее шоу на СТС Новогоднее шоу на СТС © PR СТС 3 из 4 © PR СТС Праздник на СТС Праздник на СТС © PR СТС 4 из 4 Новогодняя ночь на СТС © PR СТС 1 из 4 Новый год на СТС © PR СТС 2 из 4 Новогоднее шоу на СТС © PR СТС 3 из 4 Праздник на СТС © PR СТС 4 из 4