Россиян предупредили о схемах мошенничества с новогодними турами - РИА Новости, 28.12.2025
03:37 28.12.2025
Россиян предупредили о схемах мошенничества с новогодними турами
Мошенники перед Новым годом создают копии сайтов реальных турагентств и частных арендодателей, заманивая потенциальных жертв "уникальными" предложениями
Россиян предупредили о схемах мошенничества с новогодними турами

РИА Новости: мошенники создают копии сайтов с новогодними турами

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильные телефоны
Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Мошенники перед Новым годом создают копии сайтов реальных турагентств и частных арендодателей, заманивая потенциальных жертв "уникальными" предложениями и новогодними ценами, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин.
"С приближением Нового года мошенники активно используют повышенный спрос на отдых и праздничные путешествия. Одной из популярных схем становятся фейковые предложения аренды домов, коттеджей, бань или горнолыжных туров. Злоумышленники создают сайты и страницы в соцсетях, имитирующие реальные агентства или частных арендодателей, с фотографиями красивых объектов и заманчивыми условиями", - сказал он.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Мошенники придумали схему с продажей елок "премиум" качества к Новому году
26 декабря, 01:29
Депутат рассказал, что мошенники предлагают "уникальные" варианты с ограниченным количеством мест или акцентируют внимание на специальных новогодних ценах, чтобы вызвать ощущение срочности.
"Потенциальной жертве предлагают внести полную предоплату сразу, зачастую без подписания официального договора аренды. Это создает иллюзию эксклюзивности и ограниченности предложения, вынуждая человека действовать быстро", - отметил Немкин.
По его словам, после получения денег "арендодатель" исчезает: сайт может быть закрыт, контакты недоступны, а указанный телефон - недействителен или подменен. При этом, по его словам, иногда мошенники продолжают поддерживать иллюзию сделки через переписку в мессенджерах, чтобы вытянуть еще больше средств.
"Особенно уязвимы туристы, планирующие поездку в последний момент, а также люди, доверяющие социальным сетям и объявлениям на популярных площадках без проверки информации. Мошенники используют поддельные отзывы, фотографии с фотостоков и имитацию официальных сайтов, что сильно снижает уровень подозрительности у потенциальной жертвы", - сказал парламентарий.
Депутат посоветовал бронировать жилье только через проверенные платформы с системой отзывов и безопасными способами оплаты.
"Любые сделки, предполагающие предоплату без договора, следует рассматривать как высокорискованные. Внимательность и перепроверка информации остаются лучшей защитой от финансовых потерь в праздничный период", - заключил он.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Мошенники обманывают россиян под видом игры в "Тайного Санту"
24 декабря, 03:36
 
