В Мексике поезд сошел с рельс, есть пострадавшие
Пятнадцать человек пострадали из-за схода с рельсов локомотива поезда в мексиканском штате Оахака, сообщил губернатор штата Саломон Хара Крус. РИА Новости, 28.12.2025
происшествия
В Мексике пятнадцать человек пострадали из-за схода с рельсов локомотива поезда