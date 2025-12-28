Рейтинг@Mail.ru
В Мексике поезд сошел с рельс, есть пострадавшие - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:41 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/meksika-2065249949.html
В Мексике поезд сошел с рельс, есть пострадавшие
В Мексике поезд сошел с рельс, есть пострадавшие - РИА Новости, 28.12.2025
В Мексике поезд сошел с рельс, есть пострадавшие
Пятнадцать человек пострадали из-за схода с рельсов локомотива поезда в мексиканском штате Оахака, сообщил губернатор штата Саломон Хара Крус. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T23:41:00+03:00
2025-12-28T23:41:00+03:00
происшествия
мексика
оахака
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921205260_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e67f4f3864a158b141e6bec4acf6b01.jpg
https://ria.ru/20251228/vertolet-2065242006.html
мексика
оахака
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921205260_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c3f49cd8ba4ec2e27abfda14744cd445.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мексика, оахака
Происшествия, Мексика, Оахака
В Мексике поезд сошел с рельс, есть пострадавшие

В Мексике пятнадцать человек пострадали из-за схода с рельсов локомотива поезда

© AP Photo / Eric GayМужчина с оружием охраняющий границу США и Мексики в среду в Игл-Пасс, штат Техас
Мужчина с оружием охраняющий границу США и Мексики в среду в Игл-Пасс, штат Техас - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Eric Gay
Мужчина с оружием охраняющий границу США и Мексики в среду в Игл-Пасс, штат Техас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 дек - РИА Новости. Пятнадцать человек пострадали из-за схода с рельсов локомотива поезда в мексиканском штате Оахака, сообщил губернатор штата Саломон Хара Крус.
В воскресенье министерство военно-морских сил страны сообщало, что в районе Нисанды ведущий локомотив поезда, в котором находились 241 пассажир и девять членов экипажа, сошел с рельсов.
"По предварительным данным, 15 человек пострадали, им была оказана немедленная помощь", - написал губернатор в соцсети X.
Вертолёт - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
В Нью-Джерси столкнулись в воздухе два вертолета, один человек погиб
Вчера, 22:28
 
ПроисшествияМексикаОахака
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала