Аэропорт в Магадане открыли после метели - РИА Новости, 28.12.2025
15:12 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/magadan-2065181133.html
Аэропорт в Магадане открыли после метели
2025-12-28T15:12:00+03:00
2025-12-28T15:12:00+03:00
магадан
магаданская область
общество
магадан
магаданская область
магадан, магаданская область, общество
Магадан, Магаданская область, Общество
© Фото : Международный аэропорт МагаданМеждународный аэропорт Магадан Сокол имени В. С. Высоцкого
© Фото : Международный аэропорт Магадан
Международный аэропорт Магадан Сокол имени В. С. Высоцкого. Архивное фото
МАГАДАН, 28 дек - РИА Новости. Аэропорт Магадана в воскресенье вечером возобновил работу после метели, власти организовали доставку пассажиров, сообщил руководитель Центра управления регионом Магаданской области Павел Береговой.
Аэропорт Магадана в субботу закрыли из-за метели и снегопада. В Магадане объявлен режим ЧС из-за большого количества снега. С начала месяца выпало больше трех месячных норм осадков. В регион пришел очередной, уже шестой с начала декабря снежный циклон. Дорожники закрыли для проезда три региональные трассы в Магаданской области. Колымские метеорологи предупредили о лавинной опасности в окрестностях Магадана и в двух округах региона
МагаданМагаданская областьОбщество
 
 
