Аэропорт в Магадане открыли после метели

"В связи с изменениями режима работы аэропорта из-за погодных условий достигнута договорённость с перевозчиком о введении дополнительных автобусных рейсов в воздушную гавань Колымы в вечернее и ночное время… Также сегодня будет выделен микроавтобус на 20 посадочных мест, который в ночные часы сможет перевести пассажиров из аэропорта в Магадан. Мы прилагаем все усилия, чтобы горожане и гости столицы региона с комфортом добрались до областного центра", - написал Береговой в своем Telegram-канале.