В Красноярской филармонии из-за задымления эвакуировали 600 человек

КРАСНОЯРСК, 28 дек - РИА Новости. Сильное задымление из-за замыкания проводки в здании Красноярской филармонии стало причиной эвакуации 600 человек, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел в воскресенье. В БКЗ проводилось предпраздничное мероприятие, поэтому там было много посетителей.

"На первом этаже задымление случилось. Получается (произошло - ред.) короткое замыкание кабеля без последующего горения. Так как социально значимый объект, (то - ред.) было привлечено много техники. В общей сложности эвакуировали 600 человек, из них 300 детей. Никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.