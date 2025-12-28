Рейтинг@Mail.ru
В Красноярской филармонии из-за задымления эвакуировали 600 человек - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:55 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/ljudi-2065165424.html
В Красноярской филармонии из-за задымления эвакуировали 600 человек
В Красноярской филармонии из-за задымления эвакуировали 600 человек - РИА Новости, 28.12.2025
В Красноярской филармонии из-за задымления эвакуировали 600 человек
Сильное задымление из-за замыкания проводки в здании Красноярской филармонии стало причиной эвакуации 600 человек, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T12:55:00+03:00
2025-12-28T12:55:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
красноярск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
https://ria.ru/20251225/plaza-2064519593.html
россия
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, красноярск
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Красноярск
В Красноярской филармонии из-за задымления эвакуировали 600 человек

МЧС: в Красноярске из-за задымления в филармонии эвакуировали 600 человек

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 28 дек - РИА Новости. Сильное задымление из-за замыкания проводки в здании Красноярской филармонии стало причиной эвакуации 600 человек, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС.
По словам собеседника агентства, инцидент произошел в воскресенье. В БКЗ проводилось предпраздничное мероприятие, поэтому там было много посетителей.
"На первом этаже задымление случилось. Получается (произошло - ред.) короткое замыкание кабеля без последующего горения. Так как социально значимый объект, (то - ред.) было привлечено много техники. В общей сложности эвакуировали 600 человек, из них 300 детей. Никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время техника разъезжается с места. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Ликвидация пожара в здании бизнес-центра Варшавская плаза. 25 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Около ста человек эвакуировали из бизнес-центра "Варшавская плаза" в Москве
25 декабря, 10:19
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияКрасноярск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала