В Красноярской филармонии из-за задымления эвакуировали 600 человек
Сильное задымление из-за замыкания проводки в здании Красноярской филармонии стало причиной эвакуации 600 человек, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T12:55:00+03:00
КРАСНОЯРСК, 28 дек - РИА Новости. Сильное задымление из-за замыкания проводки в здании Красноярской филармонии стало причиной эвакуации 600 человек, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС.
По словам собеседника агентства, инцидент произошел в воскресенье. В БКЗ проводилось предпраздничное мероприятие, поэтому там было много посетителей.
"На первом этаже задымление случилось. Получается (произошло - ред.) короткое замыкание кабеля без последующего горения. Так как социально значимый объект, (то - ред.) было привлечено много техники. В общей сложности эвакуировали 600 человек, из них 300 детей. Никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время техника разъезжается с места. Выясняются обстоятельства произошедшего.