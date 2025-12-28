В Москве простились с основателем РЕН ТВ Иреной Лесневской

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Прощание с основателем телеканала РЕН ТВ, членом Академии российского телевидения Иреной Лесневской завершилось в Москве на Востряковском иудейском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.

Лесневская умерла в возрасте 83 лет. Сын Лесневской Дмитрий сообщал РИА Новости, что основатель телеканала РЕН ТВ скончалась из-за продолжительной болезни. Прощание прошло в воскресенье в Москве на Востряковском иудейском кладбище.

В ходе прощания по еврейским традициям была произнесена молитва на иврите. Проститься с Лесневской пришли её родные и близкие, друзья и коллеги. Перед церемонией прощания близкие Лесневской отметили её стойкость духа, силу характера. Друзья признались, что Лесневская мало говорила о своей болезни.

Лесневская родилась 30 мая 1942 года. В 1980-е она работала над знаменитой программой "Кинопанорама", а в 1991 году после расформирования Центрального телевидения СССР вместе с сыном Дмитрием создала независимую производящую телекомпанию REN TV, став ее генеральным директором и президентом. С 1994 по 1997 год Лесневская возглавляла Ассоциацию независимых телепроизводителей, которая объединила телекомпании ВИD, АТВ, REN TV и "Класс!".