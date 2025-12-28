https://ria.ru/20251228/kupyansk-2065155138.html
ВС России сорвали две попытки ВСУ прорваться к Купянску
ВС России сорвали две попытки ВСУ прорваться к Купянску - РИА Новости, 28.12.2025
ВС России сорвали две попытки ВСУ прорваться к Купянску
Бойцы группировки войск "Запад" сорвали две попытки ВСУ прорваться к Купянску, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T12:17:00+03:00
2025-12-28T12:17:00+03:00
2025-12-28T15:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
владимир путин
валерий герасимов
безопасность
харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Безопасность
ВС России сорвали две попытки ВСУ прорваться к Купянску
Группировка "Запад" отразила две атаки ВСУ с целью прорыва в Купянск
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости.
Бойцы группировки войск "Запад" сорвали две попытки ВСУ прорваться к Купянску, сообщили
в Минобороны.
«
"На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две атаки формирований 92-й штурмовой и 14-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Подолы и Нечволодовка Харьковской области с целью прорыва в город Купянск", — говорится в сводке.
Российские военные уничтожили до 15 украинских боевиков и танк Т-64. Всего противник потерял в зоне ответственности группировки более 200 человек, два бронетранспортера М113, три боевые бронированные машины, десять пикапов и пять складов боеприпасов.
Накануне Минобороны подчеркнуло, что Купянск находится под контролем бойцов "Запада". По словам главы пресс-центра группировки Ивана Бигмы, подразделения 6-й армии пресекают попытки ВСУ прорваться к городу.
В свою очередь, командир штурмовой группы 1486-го мотострелкового полка с позывным Колосс опроверг сообщения о том, что украинские боевики находятся на местном комбинате. Как рассказал ротный 1427-го мотострелкового полка с позывным Уран, войска продолжают твердо стоять на позициях и уничтожать мелкие группы ВСУ.
Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов 20 ноября доложил Владимиру Путину об освобождении Купянска — ключевого города для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области
. Его взятие позволяет армии продолжить наступление на запад.
Как отметил президент, перед военными стоит задача ликвидировать группировку противника на левом берегу реки Оскол.