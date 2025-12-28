МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Запад" сорвали две попытки ВСУ прорваться к Купянску, Бойцы группировки войск "Запад" сорвали две попытки ВСУ прорваться к Купянску, сообщили в Минобороны.

« "На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две атаки формирований 92-й штурмовой и 14-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Подолы и Нечволодовка Харьковской области с целью прорыва в город Купянск", — говорится в сводке.

Российские военные уничтожили до 15 украинских боевиков и танк Т-64. Всего противник потерял в зоне ответственности группировки более 200 человек, два бронетранспортера М113, три боевые бронированные машины, десять пикапов и пять складов боеприпасов.

Накануне Минобороны подчеркнуло, что Купянск находится под контролем бойцов "Запада". По словам главы пресс-центра группировки Ивана Бигмы, подразделения 6-й армии пресекают попытки ВСУ прорваться к городу.

В свою очередь, командир штурмовой группы 1486-го мотострелкового полка с позывным Колосс опроверг сообщения о том, что украинские боевики находятся на местном комбинате. Как рассказал ротный 1427-го мотострелкового полка с позывным Уран, войска продолжают твердо стоять на позициях и уничтожать мелкие группы ВСУ.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов 20 ноября доложил Владимиру Путину об освобождении Купянска — ключевого города для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области . Его взятие позволяет армии продолжить наступление на запад.