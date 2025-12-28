ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Военные ВСУ регулярно воровали технику и вещи у жителей Красноармейка, рассказал РИА Новости беженец из города Евгений.
"Просыпаемся, выходим - у подъезда стоят четыре дорожные сумки, три огромных клетчатых баула, набитые детскими вещами: гироскутер, скейтборд и прочее. И тут спускаются ВСУшники с телевизором - плазмой дюймов на 50. Мы им: "Здравствуйте, что происходит?" А он отвечает: "Спортинвентарь собираю, нам в подвале заниматься надо". Я на телевизор смотрю - он его ставит и говорит: "Это нам нужно, это спортинвентарь", - рассказал Евгений.
Когда он поднялся в свой подъезд, оказалось, что военные уже находились в его квартире. Замок был выбит после предыдущего удара, и вход был свободным.
"Я захожу: "Можно хотя бы в свою квартиру зайти?" Он на меня перепуганно посмотрел: "Заходите, конечно". И тут же добавляет: "Если вам нужна еда - этажом выше куча гуманитарки, забирайте". Откуда он мог это знать?" - отметил беженец.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.
