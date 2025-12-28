Рейтинг@Mail.ru
Беженец рассказал, как ВСУ воровали технику и вещи у жителей Красноармейска - РИА Новости, 28.12.2025
09:26 28.12.2025
Беженец рассказал, как ВСУ воровали технику и вещи у жителей Красноармейска
Беженец рассказал, как ВСУ воровали технику и вещи у жителей Красноармейска - РИА Новости, 28.12.2025
Беженец рассказал, как ВСУ воровали технику и вещи у жителей Красноармейска
Военные ВСУ регулярно воровали технику и вещи у жителей Красноармейка, рассказал РИА Новости беженец из города Евгений. РИА Новости, 28.12.2025
россия
красноармейск
донецкая народная республика
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
россия
красноармейск
донецкая народная республика
россия, красноармейск, донецкая народная республика, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Россия, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Беженец рассказал, как ВСУ воровали технику и вещи у жителей Красноармейска

Беженец из Красноармейска рассказал о воровстве ВСУ техники и вещей

ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Военные ВСУ регулярно воровали технику и вещи у жителей Красноармейка, рассказал РИА Новости беженец из города Евгений.
"Просыпаемся, выходим - у подъезда стоят четыре дорожные сумки, три огромных клетчатых баула, набитые детскими вещами: гироскутер, скейтборд и прочее. И тут спускаются ВСУшники с телевизором - плазмой дюймов на 50. Мы им: "Здравствуйте, что происходит?" А он отвечает: "Спортинвентарь собираю, нам в подвале заниматься надо". Я на телевизор смотрю - он его ставит и говорит: "Это нам нужно, это спортинвентарь", - рассказал Евгений.
Когда он поднялся в свой подъезд, оказалось, что военные уже находились в его квартире. Замок был выбит после предыдущего удара, и вход был свободным.
"Я захожу: "Можно хотя бы в свою квартиру зайти?" Он на меня перепуганно посмотрел: "Заходите, конечно". И тут же добавляет: "Если вам нужна еда - этажом выше куча гуманитарки, забирайте". Откуда он мог это знать?" - отметил беженец.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.
Беженец рассказал о попытке ВСУ высадить спецназ в Красноармейске
25 декабря, 15:01
 
РоссияКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
