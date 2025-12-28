Рейтинг@Mail.ru
22:43 28.12.2025
"Самоопределение" лидирует на выборах в "парламент" Косово
"Самоопределение" лидирует на выборах в "парламент" Косово
Правящее в самопровозглашенной республике Косово движение "Самоопределение" Альбина Курти лидирует на досрочных парламентских выборах в Косово с 45,11% голосов
2025-12-28T22:43:00+03:00
2025-12-28T22:43:00+03:00
"Самоопределение" лидирует на выборах в "парламент" Косово

Флаг Косово
Флаг Косово. Архивное фото
БЕЛГРАД, 28 дек – РИА Новости. Правящее в самопровозглашенной республике Косово движение "Самоопределение" Альбина Курти лидирует на досрочных парламентских выборах в Косово с 45,11% голосов по данным с 8,92% участков, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) самопровозглашенной республики.
Волеизъявление проходило в воскресенье с 7.00 (9.00 мск) до 19.00 (21.00 мск) на более чем 2,6 тысячи участков. Правом голоса обладали 2 миллиона 76 тысяч 290 жителей Косово, из них 77,8 тысячи за границей.
По данным ЦИК явка составила около 44,56%. Самая высокая активность избирателей была в основном в населенных сербами районах – около 55%.
Согласно первым данным подсчета голосов с 8,92% участков на официальном портале избиркома "Самоопределение" получает 45,11 голосов, ближайший конкурент Демократическая партия Косово (PDK) 19,11% поддержки, на третьем месте Демократический союз Косово (LDK) с 13,46% голосов. Остальные политсилы получают около и менее 10%.
Всего на 120 мест в косовском "парламенте" претендуют 24 политических субъекта: партии, коалиции партий, гражданские инициативы и один независимый кандидат.
В "заксобрании" 20 мест зарезервировано по квоте для нацменьшинств: 10 для сербов и ещё 10 для остальных местных народов и этнических групп.
Выборы призваны сохранить у власти или отправить в оппозицию правившего четыре года лидера радикального движения "Самоопределение" премьера с техническим мандатом Альбина Курти.
По итогам февральских выборов "Самоопределение" получило только 48 мест из всего 120 в парламенте и вместе с коалиционными партнерами не могло сформировать правящего большинства для проведения важных решений. Курти подал 15 апреля в отставку и остался исполнять обязанности "премьера" с техническим мандатом.
Согласно последним результатам соцопросов, крупнейшим конкурентом "Самоопределения" является Демократическая партия Косово (PDK), которая на февральских выборах получила 24 депутатских мандата. Партия сформирована бывшими полевыми командирами Освободительной армии Косово (ОАК).
Третьим крупнейшим претендентом на формирование большинства и затем правительства является старейшая косовоалбанская партия, умеренный еврореформистский "Демократический союз Косово" (LDK). В прошлом созыве у них было 20 депутатских мест.
Президент Сербии Александр Вучич в преддверии волеизъявления выразил надежду на победу крупнейшей партии косовских сербов "Сербский список" в населенных сербами районах и призвал голосовать за них на выборах в Косово и Метохии.
"Сербский список", которому по итогам прошлых парламентских выборов 9 февраля принадлежит девять из десяти мандатов сербского нацменьшинства в "заксобрании" самопровозглашенного Косово, подчеркивает, что поддержка партии официальным Белградом даст продолжение инфраструктурным проектам и финансовой помощи сербам в Косово и Метохии.
МИД Сербии сообщил в октябре, что за последние годы давление властей в Приштине вынудило более 20% косовских сербов уехать из края, ранее их число оценивалось в 100 тысяч.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
