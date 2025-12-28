Рейтинг@Mail.ru
США одержали очередную победу на молодежном чемпионате мира
28.12.2025
04:58 28.12.2025
США одержали очередную победу на молодежном чемпионате мира
США одержали очередную победу на молодежном чемпионате мира
Сборная США по хоккею обыграла команду Швейцарии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Штатах. РИА Новости Спорт, 28.12.2025
2025
США одержали очередную победу на молодежном чемпионате мира

Сборная США обыграла швейцарцев в матче группового этапа МЧМ по хоккею

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Сборная США по хоккею обыграла команду Швейцарии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Штатах.
Встреча группы A прошла в Сент-Поле (штат Миннесота) и завершилась в пользу американцев со счетом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0). В составе американской команды шайбы забросили Броди Цимер (22-я минута) и Уилл Зеллерс (35). У швейцарской сборной голом отметился Базиль Сансонненс (33).
Американцы одержали вторую победу подряд на турнире, в ночь на 30 декабря по московскому времени они сыграют со словаками. Швейцарцы провели свой первый матч на чемпионате. 28 декабря они встретятся со шведами.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
