Горячкина сыграет на тай-брейке за победу на чемпионате мира по рапиду
Российская шахматистка Александра Горячкина сыграет на тай-брейке за победу на чемпионате мира по рапиду, который проходит в Дохе. РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Горячкина сыграет на тай-брейке за победу на чемпионате мира по рапиду
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российская шахматистка Александра Горячкина сыграет на тай-брейке за победу на чемпионате мира по рапиду, который проходит в Дохе.
В трех партиях в воскресенье Горячкина одержала две победы и один раз сыграла вничью. Россиянка набрала 8,5 очков и разделила первое место в турнирной таблице с действующей чемпионкой мира Хампи Конеру из Индии и Чжу Цзиньэр из Китая.
По дополнительным показателям третье место заняла Конеру, а россиянка и китаянка выявят сильнейшую на тай-брейке.
Соревнования по рапиду завершатся 28 декабря. 29-30 декабря пройдет чемпионат мира по блицу.