Уменьшение запасов газа в ПХГ угрожает Европе, сообщил "Газпром"

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Быстрое уменьшение запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы ставит под угрозу надежное газоснабжение европейских потребителей во время холодов, предупредил "Газпром".
Компания обратила внимание, что 24-26 декабря зафиксированы максимальные для этих дней суточные отборы газа из европейских подземных хранилищ за всю историю наблюдений. При этом обычно в выходные и праздничные дни Европа потребляет меньше газа, чем в будние дни.
"Газпром" в субботу указал, что уровень запасов газа в подземных хранилищах Германии опустился ниже 60%. При этом в прошлом сезоне отбора такой уровень был зафиксирован на месяц позднее – в третьей декаде января.
Крайне сложная ситуация в Прибалтике, обращал внимание "Газпром". Инчукалнское ПХГ, единственное хранилище газа в регионе, опустошено уже более чем наполовину. Запасы газа в ПХГ Нидерландов снизились до 52,5%, уточняла компания.