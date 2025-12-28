Рейтинг@Mail.ru
Уменьшение запасов газа в ПХГ угрожает Европе, сообщил "Газпром" - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 28.12.2025 (обновлено: 17:26 28.12.2025)
https://ria.ru/20251228/gazprom-2065175670.html
Уменьшение запасов газа в ПХГ угрожает Европе, сообщил "Газпром"
Уменьшение запасов газа в ПХГ угрожает Европе, сообщил "Газпром" - РИА Новости, 28.12.2025
Уменьшение запасов газа в ПХГ угрожает Европе, сообщил "Газпром"
Быстрое уменьшение запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы ставит под угрозу надежное газоснабжение европейских потребителей во время холодов,... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T14:21:00+03:00
2025-12-28T17:26:00+03:00
в мире
европа
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152130/09/1521300980_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b77759fd9f9bebefb7edb22a66f321fb.jpg
https://ria.ru/20251227/gazprom-2065065944.html
https://ria.ru/20251227/gazprom-2065039754.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152130/09/1521300980_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_e7eb3bdd5c3cd60f4e702309bbfdeb47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, газпром
В мире, Европа, Газпром
Уменьшение запасов газа в ПХГ угрожает Европе, сообщил "Газпром"

"Газпром": снижение запасов газа в ПХГ угрожает газоснабжению Европы в холода

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Логотип компании "Газпром". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Быстрое уменьшение запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы ставит под угрозу надежное газоснабжение европейских потребителей во время холодов, предупредил "Газпром".
"Быстрое уменьшение запасов газа в подземных хранилищах (в Европе – ред.) ведет к преждевременному снижению их производительности и ставит под угрозу надежное газоснабжение потребителей в период холодов", – говорится в Telegram-канале "Газпрома".
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Отбор газа в хранилищах Европы обновил рекорд, сообщил "Газпром"
Вчера, 16:12
Компания обратила внимание, что 24-26 декабря зафиксированы максимальные для этих дней суточные отборы газа из европейских подземных хранилищ за всю историю наблюдений. При этом обычно в выходные и праздничные дни Европа потребляет меньше газа, чем в будние дни.
"Газпром" в субботу указал, что уровень запасов газа в подземных хранилищах Германии опустился ниже 60%. При этом в прошлом сезоне отбора такой уровень был зафиксирован на месяц позднее – в третьей декаде января.
Крайне сложная ситуация в Прибалтике, обращал внимание "Газпром". Инчукалнское ПХГ, единственное хранилище газа в регионе, опустошено уже более чем наполовину. Запасы газа в ПХГ Нидерландов снизились до 52,5%, уточняла компания.
Газокомпрессорная станция в Литве - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
"Газпром" рассказал о проблемах с запасами газа в Прибалтике
Вчера, 11:53
 
В миреЕвропаГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала