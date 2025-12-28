Уменьшение запасов газа в ПХГ угрожает Европе, сообщил "Газпром"

Компания обратила внимание, что 24-26 декабря зафиксированы максимальные для этих дней суточные отборы газа из европейских подземных хранилищ за всю историю наблюдений. При этом обычно в выходные и праздничные дни Европа потребляет меньше газа, чем в будние дни.