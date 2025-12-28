Рейтинг@Mail.ru
На Заречной улице в Москве построили новый газопровод
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:49 28.12.2025
На Заречной улице в Москве построили новый газопровод
На Заречной улице в Москве построили новый газопровод - РИА Новости, 28.12.2025
На Заречной улице в Москве построили новый газопровод
Газопровод среднего давления протяженностью 173 метра построили на Заречной улице в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 28.12.2025
москва
москва, общество, природный газ
На Заречной улице в Москве построили новый газопровод

На Заречной улице в Москве построили газопровод среднего давления длиной 173 м

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Газопровод среднего давления протяженностью 173 метра построили на Заречной улице в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«
"На Заречной улице появился новый газопровод среднего давления протяженностью 173 метра. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства построили его в рамках реализации программы развития газораспределительной инфраструктуры Москвы", - говорится в сообщении.
Добавляется, что специалисты использовали в работе метод микротоннелирования, который позволяет прокладывать трубопроводы под дорогами, зданиями и инженерными сетями без вмешательства в городскую среду. Новый газопровод прослужит более 40 лет, уточнили в правительстве столицы.
Газ для города
Заголовок открываемого материала