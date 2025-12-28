На Заречной улице в Москве построили новый газопровод

"На Заречной улице появился новый газопровод среднего давления протяженностью 173 метра. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства построили его в рамках реализации программы развития газораспределительной инфраструктуры Москвы", - говорится в сообщении.

Добавляется, что специалисты использовали в работе метод микротоннелирования, который позволяет прокладывать трубопроводы под дорогами, зданиями и инженерными сетями без вмешательства в городскую среду. Новый газопровод прослужит более 40 лет, уточнили в правительстве столицы.