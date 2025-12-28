https://ria.ru/20251228/gazoprovod-2065146680.html
На Заречной улице в Москве построили новый газопровод
На Заречной улице в Москве построили новый газопровод - РИА Новости, 28.12.2025
На Заречной улице в Москве построили новый газопровод
Газопровод среднего давления протяженностью 173 метра построили на Заречной улице в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T09:49:00+03:00
2025-12-28T09:49:00+03:00
2025-12-28T09:49:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
природный газ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065146520_159:0:1581:800_1920x0_80_0_0_d7d9ade1fd690e0fc6f7294b688e24f0.jpg
https://realty.ria.ru/20251128/gaz-2055432596.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065146520_337:0:1404:800_1920x0_80_0_0_767ff6515d3864833b1a141dd293cdc4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, природный газ
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Природный газ
На Заречной улице в Москве построили новый газопровод
На Заречной улице в Москве построили газопровод среднего давления длиной 173 м