22:26 28.12.2025
Франция пыталась манипулировать выборами в ЦАР, считает Подольский
2025-12-28T22:26:00+03:00
2025-12-28T22:26:00+03:00
в мире
цар
франция
цар
франция
Флаги ЕС и Франции. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Франция попыталась манипулировать организацией выборов в Центральноафриканской Республике (ЦАР), шантажируя власти прекращением финансирования и прочей поддержки, заявил РИА Новости советник по безопасности президента ЦАР, герой России Дмитрий Подольский.
В воскресенье в ЦАР прошли выборы сразу на четырёх уровнях: президентские, парламентские, региональные и муниципальные.
"Французы в этот раз пытались манипулировать организацией выборов, фактически шантажируя власти прекращением финансирования выборов и прочей поддержки", - заявил агентству эксперт.
Франция стала пристанищем оппозиционных сил ЦАР, отметил эксперт. По его словам, Париж продолжает пытаться оказывать влияние на ЦАР, равно как и на другие свои бывшие колонии.
"Но, в конце концов, ЦАР изыскали ресурсы на организацию выборов самостоятельно. Это показатель высокого уровня самостоятельности Республики, которую ЦАР добились при президенте Туадере", - добавил эксперт.
Как он отметил, Африканский Союз непосредственного участия в избирательном процессе не принимает, однако он отправил международных наблюдателей, которые уже успели положительно оценить ход подготовки и проведения выборов в ЦАР.
США при этом де-факто отсутствуют как значимая сила на политической арене в африканской стране, добавил эксперт.
Более двух миллионов граждан имели возможность проголосовать в воскресенье на выборах в ЦАР. По сообщению местных СМИ, день голосования прошёл спокойно и без серьёзных нарушений, а наблюдатели и эксперты оценили высокую явку избирателей на участках. За ходом голосования следили около 1,7 тысячи международных наблюдателей. Предварительные результаты будут опубликованы 5 января 2026 года. При необходимости планируется провести второй тур выборов: президентских - 15 февраля, парламентских - 5 апреля.
Фостен-Арканж Туадера, действующий глава ЦАР с 2016 года, баллотировался на третий срок подряд. Его главными конкурентами на выборах являются бывшие премьер-министры Анисе-Жорж Дологеле и Анри-Мари Дондра. Около 700 человек в 144 одномандатных округах избираются в Национальную Ассамблею - парламент страны. Муниципальные выборы прошли в ЦАР впервые с 1988 года.
Избранным президенту, парламентариям, региональным и местным властям предстоит решать проблемы нестабильности в ряде регионов, где сохраняют активность некоторые вооружённые группировки. Также в число приоритетных вопросов входят обеспечение населения базовыми государственными услугами, строительство транспортной сети и борьба с последствиями стихийных бедствий.
