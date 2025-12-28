Рейтинг@Mail.ru
Только желание Валиевой может помочь ей вернуться, считает Фетисов
Фигурное катание
 
15:26 28.12.2025
Только желание Валиевой может помочь ей вернуться, считает Фетисов
Только желание Валиевой может помочь ей вернуться, считает Фетисов
Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что только желание и амбиции фигуристки Камилы Валиевой могут позволить ей вернуться на... РИА Новости Спорт, 28.12.2025
2025-12-28T15:26:00+03:00
2025-12-28T15:26:00+03:00
фигурное катание
спорт
россия
камила валиева
вячеслав фетисов
россия
спорт, россия, камила валиева, вячеслав фетисов
Фигурное катание, Спорт, Россия, Камила Валиева, Вячеслав Фетисов
Только желание Валиевой может помочь ей вернуться, считает Фетисов

Фетисов: только желание Валиевой может позволить ей вернуться на высокий уровень

Вячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Вячеслав Фетисов. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что только желание и амбиции фигуристки Камилы Валиевой могут позволить ей вернуться на высокий уровень после дисквалификации.
Спортивный арбитражный суд (CAS) в январе 2024 года дисквалифицировал выигравшую в составе сборной России Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года. Дисквалификация завершилась 25 декабря. Спортсменка в настоящее время готовится под руководством тренера Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки. Ее команда приступила к подготовке соревновательных программ в декабре.
"Все зависит от того, есть ли у Камилы Валиевой желание вернуться на прежний уровень. А это будет сложно после такого длительного перерыва. Но Камила – девушка с характером, и я желаю ей только успехов и побед", - сказал Фетисов.
"Главное, чтобы ее физическая форма была на уровне. У нас же были примеры того, как ребята возвращались. Я желаю Камиле только успехов и удачи", - добавил собеседник агентства.
Валиевой 19 лет. Она серебряный призер чемпионата России (2021), чемпионка мира среди юниоров (2020), победительница Финала юниорской серии Гран-при ISU (2019/20), победительница двух этапов взрослой серии Гран-при ISU. Спортсменке принадлежат мировые рекорды в короткой и произвольной программах, а также по сумме баллов.
Фигурное катание
 
