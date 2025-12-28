Только желание Валиевой может помочь ей вернуться, считает Фетисов

https://ria.ru/20251228/fetisov-2065182339.html
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что только желание и амбиции фигуристки Камилы Валиевой могут позволить ей вернуться на высокий уровень после дисквалификации.
Спортивный арбитражный суд (CAS)
в январе 2024 года дисквалифицировал выигравшую в составе сборной России
Олимпиаду в Пекине
в командных соревнованиях Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года. Дисквалификация завершилась 25 декабря. Спортсменка в настоящее время готовится под руководством тренера Светланы Соколовской
в школе Татьяны Навки
. Ее команда приступила к подготовке соревновательных программ в декабре.
"Все зависит от того, есть ли у Камилы Валиевой
желание вернуться на прежний уровень. А это будет сложно после такого длительного перерыва. Но Камила – девушка с характером, и я желаю ей только успехов и побед", - сказал Фетисов
"Главное, чтобы ее физическая форма была на уровне. У нас же были примеры того, как ребята возвращались. Я желаю Камиле только успехов и удачи", - добавил собеседник агентства.
Валиевой 19 лет. Она серебряный призер чемпионата России (2021), чемпионка мира среди юниоров (2020), победительница Финала юниорской серии Гран-при ISU (2019/20), победительница двух этапов взрослой серии Гран-при ISU. Спортсменке принадлежат мировые рекорды в короткой и произвольной программах, а также по сумме баллов.