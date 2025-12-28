Только желание Валиевой может помочь ей вернуться, считает Фетисов

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что только желание и амбиции фигуристки Камилы Валиевой могут позволить ей вернуться на высокий уровень после дисквалификации.

"Все зависит от того, есть ли у Камилы Валиевой желание вернуться на прежний уровень. А это будет сложно после такого длительного перерыва. Но Камила – девушка с характером, и я желаю ей только успехов и побед", - сказал Фетисов

"Главное, чтобы ее физическая форма была на уровне. У нас же были примеры того, как ребята возвращались. Я желаю Камиле только успехов и удачи", - добавил собеседник агентства.