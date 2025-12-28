В Wildberries рассказали о спросе на беговые дорожки в итоговую неделю года

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россияне стали активно покупать товары для занятия спортом дома: например, продажи беговых дорожек на Wildberries увеличились в восемь раз в последнюю неделю года, рассказали РИА Новости в компании.

"Самый большой рост пришелся именно на самый конец года: за текущую неделю беговых дорожек уже приобрели на 700% больше в натуральном выражении, чем в последнюю неделю прошлого года. Речь идёт о тысячах проданных дорожек", - сказали в компании.

Всего в декабре покупки беговых дорожек, гребных тренажеров и теннисных столов выросли на 130-160% по обороту по сравнению с прошлым декабрем. Также резко выросли продажи степ-платформ и эллиптических тренажеров - в натуральном выражении продажи удвоились, а по обороту рост составил 70%.

Чаще всего россияне покупали эспандеры, скакалки и турники. "Продажи эспандеров немного снизились на 4%, скакалок - практически не изменились (рост 2%), а турников купили больше на 13%. На фоне таких массовых товаров со стабильным спросом гораздо более высокую динамику показывают продажи более сложных и дорогостоящих тренажеров", - отметили в компании.