Десантники исполнили мечты двух детей из Курска в преддверии Нового года

КУРСК, 28 дек – РИА Новости. Военнослужащие воздушно-десантных войск и морской пехоты в преддверии Нового года приняли участие во Всероссийской акции "Ёлка желаний" и исполнили мечты двух детей из Курска, которые получили в подарок танк на пульте управления и снегокат, передает корреспондент РИА Новости.

Накануне празднования Нового года, военнослужащие воздушно-десантных войск и морской пехоты присоединились к всероссийской акции "Ёлка желаний" и подарили двоим юным курянам с ограниченными возможностями здоровья игрушку "танк на пульте управления" и снегокат.

"Сегодня благодаря общим усилиям организовали данное мероприятие, которое показывает нашу сплоченность. Мы, военнослужащие Воздушных войск и Морской пехоты делаем шаг к безопасности и мирной жизни, потому что основой безопасности является то, что у детей есть праздник, а именно Новый год и он должен пройти весело для ребят, и, скажем так, раньше во времена войны, для детей всегда устраивали такого рода праздники, потому что это важно", – заявил боец воздушно-десантных войск с позывным "Смайлик".

Также военнослужащие пожелали детям счастья и мирного неба.

"Поздравляем наших детей, наше подрастающее поколение с наступающим Новым годом. Хотим пожелать, чтобы ваши мечты всегда осуществлялись, чтобы у вас все получалось. А мы за вас постоим и всегда будем рядом... Все роды войск – все братья. Морская пехота и ВДВ всегда сражались бок о бок и будут продолжать бить врага. Где мы, там победа", – сказал боец 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным "Суетолог".