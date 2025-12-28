Рейтинг@Mail.ru
Десантники исполнили мечты двух детей из Курска в преддверии Нового года - РИА Новости, 28.12.2025
16:53 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/desantniki-2065198477.html
Десантники исполнили мечты двух детей из Курска в преддверии Нового года
Десантники исполнили мечты двух детей из Курска в преддверии Нового года - РИА Новости, 28.12.2025
Десантники исполнили мечты двух детей из Курска в преддверии Нового года
Военнослужащие воздушно-десантных войск и морской пехоты в преддверии Нового года приняли участие во Всероссийской акции "Ёлка желаний" и исполнили мечты двух... РИА Новости, 28.12.2025
курск
общество, воздушно-десантные войска россии, курск
Общество, Воздушно-десантные войска России, Курск
Десантники исполнили мечты двух детей из Курска в преддверии Нового года

Военнослужащие ВДВ и морской пехоты исполнили мечты детей из Курска

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВсероссийская новогодняя благотворительная акция "Елка желаний" в Государственной думе России
Всероссийская новогодняя благотворительная акция Елка желаний в Государственной думе России - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Всероссийская новогодняя благотворительная акция "Елка желаний" в Государственной думе России. Архивное фото
КУРСК, 28 дек – РИА Новости. Военнослужащие воздушно-десантных войск и морской пехоты в преддверии Нового года приняли участие во Всероссийской акции "Ёлка желаний" и исполнили мечты двух детей из Курска, которые получили в подарок танк на пульте управления и снегокат, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне празднования Нового года, военнослужащие воздушно-десантных войск и морской пехоты присоединились к всероссийской акции "Ёлка желаний" и подарили двоим юным курянам с ограниченными возможностями здоровья игрушку "танк на пульте управления" и снегокат.
Член основного экипажа космонавт Роскосмоса Олег Кононенко - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Космонавт Кононенко провел экскурсию для участницы "Елки желаний"
25 декабря, 18:20
"Сегодня благодаря общим усилиям организовали данное мероприятие, которое показывает нашу сплоченность. Мы, военнослужащие Воздушных войск и Морской пехоты делаем шаг к безопасности и мирной жизни, потому что основой безопасности является то, что у детей есть праздник, а именно Новый год и он должен пройти весело для ребят, и, скажем так, раньше во времена войны, для детей всегда устраивали такого рода праздники, потому что это важно", – заявил боец воздушно-десантных войск с позывным "Смайлик".
Также военнослужащие пожелали детям счастья и мирного неба.
"Поздравляем наших детей, наше подрастающее поколение с наступающим Новым годом. Хотим пожелать, чтобы ваши мечты всегда осуществлялись, чтобы у вас все получалось. А мы за вас постоим и всегда будем рядом... Все роды войск – все братья. Морская пехота и ВДВ всегда сражались бок о бок и будут продолжать бить врага. Где мы, там победа", – сказал боец 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным "Суетолог".
Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. Президент, премьер, члены правительства и парламентарии, военнослужащие и волонтёры активно поддерживают эту акцию.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Путин пообщается с девочкой, мечту которой он исполнил на "Елке желаний"
25 декабря, 13:40
 
