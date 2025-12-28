Рейтинг@Mail.ru
УНИКС победил "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол
 
16:35 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/basketbol-2065194221.html
УНИКС победил "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ
УНИКС победил "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
УНИКС победил "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ
Казанский УНИКС на выезде выиграл у екатеринбургского "Уралмаша" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 28.12.2025
2025-12-28T16:35:00+03:00
2025-12-28T16:35:00+03:00
баскетбол
спорт
екатеринбург
уникс
уралмаш
единая лига втб
екатеринбург
Баскетбол, Спорт, Екатеринбург, УНИКС, Уралмаш, Единая Лига ВТБ
УНИКС победил "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ

УНИКС на выезде победил "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ

© Фото : Пресс-служба УНИКСБаскетболисты клуба УНИКС
Баскетболисты клуба УНИКС - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© Фото : Пресс-служба УНИКС
Баскетболисты клуба УНИКС. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Казанский УНИКС на выезде выиграл у екатеринбургского "Уралмаша" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла в Екатеринбурге в воскресенье, завершилась победой УНИКСа со счетом 100:91 (31:17, 25:27, 17:19, 27:28). В составе победителей самым результативным стал Маркус Бингэм (21 очко), а Пьер Дишон оформил дабл-дабл (20 очков + 13 подборов). У "Уралмаша" больше всех очков набрал Тайрэлл Нэльсон (22).
Единая Лига ВТБ
28 декабря 2025 • начало в 14:30
Завершен
Уралмаш
91 : 100
УНИКС
Календарь Турнирная таблица История встреч
УНИКС с 16 победами и двумя поражениями располагается на второй строчке в турнирной таблице. "Уралмаш", потерпевший 11-е поражение при шести победах, занимает седьмое место.
В следующем матче УНИКС в гостях сыграет с краснодарским "Локомотивом-Кубанью", а "Уралмаш" на выезде сыграет со столичным МБА-МАИ. Обе встречи состоятся 4 января.
Мело Тримбл - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Баскетбол
 
