https://ria.ru/20251228/basketbol-2065194221.html
УНИКС победил "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ
УНИКС победил "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
УНИКС победил "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ
Казанский УНИКС на выезде выиграл у екатеринбургского "Уралмаша" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 28.12.2025
2025-12-28T16:35:00+03:00
2025-12-28T16:35:00+03:00
2025-12-28T16:35:00+03:00
баскетбол
спорт
екатеринбург
уникс
уралмаш
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900551311_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_ef22715fa4bd716025e3347a908d04ca.jpg
https://ria.ru/20251228/basketbol-2065186426.html
екатеринбург
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900551311_285:0:2560:1706_1920x0_80_0_0_21bb8fe45c8469d104a1dc06f6b5cf7e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, екатеринбург, уникс, уралмаш, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Екатеринбург, УНИКС, Уралмаш, Единая Лига ВТБ
УНИКС победил "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ
УНИКС на выезде победил "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ