ЦСКА обыграл "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ
ЦСКА дома выиграл у красноярского "Енисея" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 28.12.2025
2025
