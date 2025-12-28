Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА обыграл "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол
 
15:52 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/basketbol-2065186426.html
ЦСКА обыграл "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ
ЦСКА обыграл "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
ЦСКА обыграл "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ
ЦСКА дома выиграл у красноярского "Енисея" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 28.12.2025
2025-12-28T15:52:00+03:00
2025-12-28T15:52:00+03:00
баскетбол
спорт
цска
енисей
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932159928_0:0:2924:1645_1920x0_80_0_0_e7869338b331a5304853b19f771717e8.jpg
https://ria.ru/20251226/basketbol-2064986990.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932159928_0:0:2540:1905_1920x0_80_0_0_a2be8c3218e0933e3503a8a3a5637ca9.jpg
1920
1920
true
спорт, цска, енисей, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, ЦСКА, Енисей, Единая Лига ВТБ
ЦСКА обыграл "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты ЦСКА обыграли "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. ЦСКА дома выиграл у красноярского "Енисея" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча прошла в воскресенье в Москве и завершилась со счетом 102:79 (39:21, 24:20, 26:16, 13:22) в пользу армейцев. В составе победителей самым результативным с 22 очками стал Мело Тримбл. У "Енисея" больше всех очков набрал Доминик Артис (21).
Единая Лига ВТБ
28 декабря 2025 • начало в 14:00
Завершен
ЦСКА
102 : 79
Енисей
Календарь Турнирная таблица История встреч
ЦСКА одержал 16-ю победу в текущем сезоне при двух поражениях, армейцы лидируют в турнирной таблице. "Енисей", потерпевший 11-е поражение при шести победах, располагается на восьмой строчке.
Свои следующие матчи обе команды проведут в 2026 году. "Енисей" 4 января дома сыграет с "Нижним Новгородом", а ЦСКА 5 января примет саратовский "Автодор".
Евгений Минченко - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Версия 2023.1 Beta
