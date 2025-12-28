СМИ: в Австралии обвинили 13 человек в сексуальной эксплуатации детей

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Власти Австралии предъявили 13 австралийцам обвинения в сексуальной эксплуатации детей с Филиппин в интернете, в ходе операций в 2025 году было освобождено 92 жертвы в возрасте шести лет, сообщает австралийский телеканал Власти Австралии предъявили 13 австралийцам обвинения в сексуальной эксплуатации детей с Филиппин в интернете, в ходе операций в 2025 году было освобождено 92 жертвы в возрасте шести лет, сообщает австралийский телеканал 9news

По данным 9news, некоторые австралийцы платят посредникам на Филиппинах за материалы о жестоком обращении с детьми, в том числе интимного характера. Федеральная полиция Австралии сотрудничает с офицерами на Филиппинах для расследования дел о сексуальной эксплуатации детей в интернете.

"Было проведено 35 операций, в ходе которых были освобождены 92 жертвы в возрасте шести лет. Это привело к обвинению 13 жителей Австралии и 18 предполагаемых посредников на Филиппинах", - говорится в сообщении.

Среди обвиняемых мужчина 74 лет, его приговорили к 23 годам лишения свободы за сексуальное насилие над 15 детьми в течение девяти лет, сообщает 9news.

Командующая отдела по делам эксплуатации людей Федеральной полиции Австралии Хелен Шнайдер отметила, что каждое действие в интернете можно отследить.

"Позвольте уточнить: даже если преступление происходит не в Австралии, мы все равно найдем вас", - заявила она.

Полиция Австралии сотрудничает с Центром по делам интернет-преступлений против детей на Филиппинах (PICACC). Этот центр был создан при поддержке властей Австралии, Великобритании Нидерландов . Также все дела передаются Национальной полиции Филиппин или Национальному бюро расследований на Филиппинах, отмечает телеканал.