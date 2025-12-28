Рейтинг@Mail.ru
У Еревана и Баку пока нет взаимопонимания по ряду вопросов, заявил Мирзоян
23:03 28.12.2025
У Еревана и Баку пока нет взаимопонимания по ряду вопросов, заявил Мирзоян
У Армении и Азербайджана пока нет взаимопонимания по некоторым важным вопросам, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян. РИА Новости, 28.12.2025
в мире
армения
азербайджан
баку
арарат мирзоян
ильхам алиев
никол пашинян
ереван
армения
азербайджан
баку
ереван
в мире, армения, азербайджан, баку, арарат мирзоян, ильхам алиев, никол пашинян, ереван
В мире, Армения, Азербайджан, Баку, Арарат Мирзоян, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Ереван
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 28 дек - РИА Новости. У Армении и Азербайджана пока нет взаимопонимания по некоторым важным вопросам, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.
"Мы решили многочисленные вопросы, многое делается, но есть вопросы, важные вопросы, по которым пока нет взаимопонимания и согласия. Мы должны продолжать работать", - заявил Мирзоян в интервью общественному телевидению Армении.
По его словам, один из таких вопросов - требование Баку изменить конституцию Армении.
"У них есть свои представления, мы эти представления не разделяем и пока здесь нет согласия", - заявил Мирзоян. Он добавил, что необходимости работы над текстом мирного договора между Арменией и Азербайджаном нет, так как он был согласован в марте 2025 года и ратифицирован в августе того же года. "Сейчас или мы договариваемся, где и когда подписываем (договор - ред.), или мы не договариваемся. Пока мы не договорились", - заявил Мирзоян.
Для окончательного подписания мирного договора Азербайджан настаивает на внесении Арменией поправок в конституцию, мотивируя это тем, что в ней содержатся прямые призывы к объединению Карабаха с Арменией. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, мир между Баку и Ереваном может быть достигнут в случае внесения изменений в конституцию Армении. В январе 2024 года премьер-министр Армении Пашинян заявил, что стране нужна новая конституция, "которая обеспечит жизнеспособность страны в новых геополитических условиях". Позднее он уточнил, что положения Декларации о независимости, лежащей в основе армянской конституции, грозят стране войной.
В преамбуле действующей конституции Армении говорится, что в ее основе лежит Декларация о независимости, которая была принята 23 августа 1990 года, в том числе "основываясь на совместном постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха". Там же указывается, что "Республика Армения выступает за международное признание геноцида армян 1915 года в Османской Турции и Западной Армении".
В начале августа по итогам встречи Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
Заголовок открываемого материала