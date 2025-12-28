Арест археолога Бутягина в Польше может быть продлен, считает Ордаш

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Арест российского археолога Александра Бутягина в Польше, вероятно, будет продлен в январе, считает временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.
"Он с 4 декабря заключен под временный арест. Пока на 40 дней. Срок до 13 января. По всей видимости, он будет продлен", - сказал дипломат в эфире "Соловьев LIVE".
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря в Польше по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. Как сообщили РИА Новости в окружной прокуратуре Варшавы, Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы. Представитель варшавской прокуратуры 23 декабря сообщал РИА Новости, что польская прокуратура получила из Украины документы об экстрадиции Бутягина. Теперь ведомство должно изучить обвинения украинской стороны и передать дело в суд, который решит вопрос об экстрадиции.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музея Эрмитаж содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.