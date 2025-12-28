Рейтинг@Mail.ru
Арест археолога Бутягина в Польше может быть продлен, считает Ордаш - РИА Новости, 28.12.2025
21:15 28.12.2025
Арест археолога Бутягина в Польше может быть продлен, считает Ордаш
Арест археолога Бутягина в Польше может быть продлен, считает Ордаш - РИА Новости, 28.12.2025
Арест археолога Бутягина в Польше может быть продлен, считает Ордаш
Арест российского археолога Александра Бутягина в Польше, вероятно, будет продлен в январе, считает временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш. РИА Новости, 28.12.2025
в мире, польша, украина, россия, александр бутягин
В мире, Польша, Украина, Россия, Александр Бутягин
Арест археолога Бутягина в Польше может быть продлен, считает Ордаш

Ордаш: арест археолога Бутягина в Польше может быть продлен в январе

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевАлександр Бутягин
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Александр Бутягин. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Арест российского археолога Александра Бутягина в Польше, вероятно, будет продлен в январе, считает временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.
"Он с 4 декабря заключен под временный арест. Пока на 40 дней. Срок до 13 января. По всей видимости, он будет продлен", - сказал дипломат в эфире "Соловьев LIVE".
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
На юридическую помощь для задержанного Бутягина собрали почти 25 тысяч евро
27 декабря, 15:44
27 декабря, 15:44
Временный поверенный России в Варшаве подчеркнул, что посольство находится в контакте с адвокатом Бутягина, пытается также поддерживать связь с польской прокуратурой. Дипломаты дважды посещали Бутягина, добавил он.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря в Польше по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. Как сообщили РИА Новости в окружной прокуратуре Варшавы, Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы. Представитель варшавской прокуратуры 23 декабря сообщал РИА Новости, что польская прокуратура получила из Украины документы об экстрадиции Бутягина. Теперь ведомство должно изучить обвинения украинской стороны и передать дело в суд, который решит вопрос об экстрадиции.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музея Эрмитаж содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Эрмитаж направил польскому Минюсту обращение по поводу археолога Бутягина
26 декабря, 12:44
26 декабря, 12:44
 
В миреПольшаУкраинаРоссияАлександр Бутягин
 
 
