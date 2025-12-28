Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" планирует войти в штатное расписание рейсов 28 декабря
10:58 28.12.2025 (обновлено: 11:05 28.12.2025)
"Аэрофлот" планирует войти в штатное расписание рейсов 28 декабря
"Аэрофлот" планирует войти в штатное расписание рейсов 28 декабря
"Аэрофлот" продолжает работу по стабилизации расписания из-за последствий временных ограничений в российских аэропортах, авиакомпания планирует войти в штатное...
"Аэрофлот" планирует войти в штатное расписание рейсов 28 декабря

"Аэрофлот" планирует выйти в штатное расписание после ограничений 28 декабря

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "Аэрофлот" продолжает работу по стабилизации расписания из-за последствий временных ограничений в российских аэропортах, авиакомпания планирует войти в штатное расписание в течение дня 28 декабря, сообщил авиаперевозчик.
Разного рода ограничения на прием и выпуск самолетов действовали во "Внуково" с 15.59 мск, а в "Шереметьево" - с 17.06. Они были сняты в обоих аэропортах около полуночи.
"Аэрофлот продолжает работу по стабилизации расписания из-за последствий временных ограничений на использование воздушного пространства московского авиаузла и ряда других регионов 27 декабря. Возможны переносы времени вылета некоторых рейсов... Аэрофлот планирует войти в штатное выполнение расписания рейсов в течение дня 28 декабря", - говорится в сообщении.
Авиакомпания просит пассажиров следить за актуальной информацией о статусе рейса на онлайн-табло, сайте "Аэрофлота" и слушать объявления по громкой связи в аэропортах.
