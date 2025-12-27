У Курил зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 дек – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в субботу в Тихом океане вблизи побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

По словам собеседницы агентства, подземный толчок силой в два балла могли ощутить в Северо-Курильске. Тревога цунами не объявлялась.