https://ria.ru/20251227/zelenskiy-2065064944.html
"С кепкой в руке". Зеленского жестко высмеяли перед поездкой к Трампу
"С кепкой в руке". Зеленского жестко высмеяли перед поездкой к Трампу - РИА Новости, 27.12.2025
"С кепкой в руке". Зеленского жестко высмеяли перед поездкой к Трампу
Читатели Daily Mail раскрыли истинные цели визита Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T16:02:00+03:00
2025-12-27T16:02:00+03:00
2025-12-27T16:31:00+03:00
в мире
сша
владимир зеленский
дональд трамп
флорида
майами
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059464663_0:259:3071:1986_1920x0_80_0_0_6c3b9f213a30bcf6c04ee1c98193cda2.jpg
https://ria.ru/20251227/vstrecha-2065059203.html
https://ria.ru/20251227/zelenskiy-2065048344.html
https://ria.ru/20251227/ukraina-2065057311.html
сша
флорида
майами
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059464663_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fe4847e1a701c107377a324f2a16ade7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп, флорида, майами
В мире, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Флорида, Майами