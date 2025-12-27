Рейтинг@Mail.ru
"С кепкой в руке". Зеленского жестко высмеяли перед поездкой к Трампу
16:02 27.12.2025 (обновлено: 16:31 27.12.2025)
"С кепкой в руке". Зеленского жестко высмеяли перед поездкой к Трампу
Читатели Daily Mail раскрыли истинные цели визита Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу. РИА Новости, 27.12.2025
В мире, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Флорида, Майами

"С кепкой в руке". Зеленского жестко высмеяли перед поездкой к Трампу

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Читатели Daily Mail раскрыли истинные цели визита Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу.
"Он сможет осмотреть свою новую яхту в Майами. Немного покупок для жены перед началом ежегодного тура "Дайте мне оружие, деньги и сочувствие"", — написал комментатор с ником KingHelmsley.
СМИ раскрыли, что завтра произойдет с Зеленским в США
СМИ раскрыли, что завтра произойдет с Зеленским в США
15:04
"Зеленский опять попрошайничает с кепкой в руке, пока его земляки мучатся и страдают", — подчеркнул пользователь Max Jazz Pep.
"Зеленский пришел за своей рождественской премией", — иронично высказался читатель peeved off.
Зеленский устроил истерику после российских ударов
Зеленский устроил истерику после российских ударов
13:25
"Оставь свою миску для подаяний дома, Зеленский", — отметил dan bolton.
Трамп встретится с Зеленским во Флориде в воскресенье. В пятницу он высоко оценил шансы на достижение договоренности с главой киевского режима. В то же время хозяин Белого дома заявил, что предложения Киева по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения.
"Четкий сигнал" Зеленскому от Путина и Трампа встревожил депутата Рады
"Четкий сигнал" Зеленскому от Путина и Трампа встревожил депутата Рады
14:44
 
