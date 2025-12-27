Рейтинг@Mail.ru
Зеленский устроил истерику после российских ударов - РИА Новости, 27.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:25 27.12.2025 (обновлено: 16:04 27.12.2025)
Зеленский устроил истерику после российских ударов
Зеленский устроил истерику после российских ударов
Владимир Зеленский потребовал от западных стран продолжать поставки средств ПВО Украине после российских авиаударов, об этом он написал в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
санкции в отношении россии
украина
в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Санкции в отношении России
Зеленский устроил истерику после российских ударов

Зеленский потребовал новых поставок ПВО от Запада

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский потребовал от западных стран продолжать поставки средств ПВО Украине после российских авиаударов, об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Поставки средств ПВО должны быть достаточными и своевременными, особенно сейчас", — утверждает глава киевского режима.
В субботу Минобороны сообщило, что российские военные нанесли массированный удар возмездия, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и предприятиям ВПК Украины. По данным ведомства, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСанкции в отношении России
 
 
