Зеленский устроил истерику после российских ударов
Владимир Зеленский потребовал от западных стран продолжать поставки средств ПВО Украине после российских авиаударов, об этом он написал в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T13:25:00+03:00
