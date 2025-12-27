СМИ раскрыли, что произошло с Зеленским из-за его жены

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский сменил свой стиль одежды в этом году по инициативе жены Елены, сообщает чешское издание iRozhlas со ссылкой на украинского дизайнера Виктора Анисимова.
«
"Она думала, что сможет внести изменения в образ Зеленского", — рассказал он.
Дизайнер отметил, что Зеленский, нося одежду в стиле хаки, сильно выделялся на встречах на фоне иностранных представителей, членов своих делегаций и собственной жены.
Анисимов также подчеркнул, что новый стиль одежды Зеленского разрабатывался еще до скандальной встречи в Белом доме в феврале.
Зеленский часто пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. Президент США Дональд Трамп во время визита Зеленского в Белый дом в феврале, когда их встреча переросла в перепалку, с иронией заявил, что Зеленский "одет красиво". При этом один из журналистов тогда отметил, что некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль. На вопрос о том, когда он наденет костюм, Зеленский заявил тогда, что сделает это, когда закончится конфликт.