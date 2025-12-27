Рейтинг@Mail.ru
"Иди на убой": Зеленскому сообщили плохие новости перед встречей с Трампом
06:52 27.12.2025
"Иди на убой": Зеленскому сообщили плохие новости перед встречей с Трампом
Президент США Дональд Трамп на встрече может заставить Владимира Зеленского пойти на переговоры с Россией, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший... РИА Новости, 27.12.2025
2025
в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, олег соскин
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Олег Соскин
"Иди на убой": Зеленскому сообщили плохие новости перед встречей с Трампом

Соскин: Трамп на встрече может заставить Зеленского пойти на переговоры с РФ

© AP Photo / Maryam MajdВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© AP Photo / Maryam Majd
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече может заставить Владимира Зеленского пойти на переговоры с Россией, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«
"Вполне возможно, что он (Дональд Трамп. — Прим. Ред.) Зеленскому скажет, что, знаешь, друг, ты давай уже как-то иди на убой", — считает эксперт.
По словам политолога, американскому лидеру становится все сложнее выстраивать мирный процесс из-за главы киевского режима.
"Я считаю, что Трамп ему поставит какие-то очень жесткие условия", — резюмировал Соскин.
Трамп встретится с Зеленским во Флориде в воскресенье. Американский лидер ранее высоко оценил шансы на достижение договоренности с главой киевского режима. В то же время хозяин Белого дома заявил, что предложения Зеленского по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения.
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Олег Соскин
 
 
