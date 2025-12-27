https://ria.ru/20251227/zelenskiy-2065017122.html
"Иди на убой": Зеленскому сообщили плохие новости перед встречей с Трампом
"Иди на убой": Зеленскому сообщили плохие новости перед встречей с Трампом
Президент США Дональд Трамп на встрече может заставить Владимира Зеленского пойти на переговоры с Россией, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший... РИА Новости, 27.12.2025
Соскин: Трамп на встрече может заставить Зеленского пойти на переговоры с РФ