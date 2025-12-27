Рейтинг@Mail.ru
"Ждет смерти": Трампа предупредили о гнусном плане Зеленского
01:16 27.12.2025 (обновлено: 09:43 27.12.2025)
"Ждет смерти": Трампа предупредили о гнусном плане Зеленского
"Ждет смерти": Трампа предупредили о гнусном плане Зеленского - РИА Новости, 27.12.2025
"Ждет смерти": Трампа предупредили о гнусном плане Зеленского
Президенту США Дональду Трампу следует прекратить все контакты с Владимиром Зеленским, такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T01:16:00+03:00
2025-12-27T09:43:00+03:00
в мире
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
верховная рада украины
артем дмитрук
в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, верховная рада украины, артем дмитрук
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Артем Дмитрук
"Ждет смерти": Трампа предупредили о гнусном плане Зеленского

Депутат Рады Дмитрук предостерег Трампа от встречи с Зеленским

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу следует прекратить все контакты с Владимиром Зеленским, такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.
«
"Дональду Трампу следует быть максимально осторожным в любых контактах с Зеленским, если такая встреча вообще состоится", — написал он.
Пушков прокомментировал слова Трампа о предложениях Зеленского
Вчера, 00:17
По его словам, американский лидер не должен оказывать главе киевского режима никакие знаки внимания, пожимать ему руку или пытаться продемонстрировать близость.
"Зеленский публично позволял себе заявления о том, что он "ждёт смерти" Трампа. После таких слов любые контакты выходят за рамки дипломатической нормы и превращаются в фактор риска", — заключил депутат.
Накануне Трамп после приглашения Зеленского посетить Украину заявил, что ждет главу киевского режима в Вашингтоне, не уточнив при этом, где и когда пройдет встреча. Сам президент США заявил, что инициативы Зеленского ничего не значат без его одобрения.
Зеленский может снизить возраст мобилизации в феврале, считают в Раде
26 декабря, 22:25
 
