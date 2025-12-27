"Резервный вариант". Зеленский задумал переиграть всех

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Виктор Жданов. Украина готовится к президентским выборам. По крайней мерее, так заявляют власти. Впрочем, глава режима уходить не намерен и, если и согласен на голосование, то только на особых условиях. Что на самом деле задумали в Киеве — в материале РИА Новости.
Одноразовая попытка
Впервые за три года заработал реестр избирателей. "Это фактически открывает путь к возобновлению взаимодействия ЦИК с гражданами", — объяснил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Когда именно состоятся выборы и при каких условиях, спикер Рады Руслан Стефанчук сообщить отказался. По его словам, прежде всего надо понять, как организовать голосование находящихся на фронте военнослужащих, миллионов украинцев за границей и тех, кто остался на подконтрольных России территориях. Также предстоит решить вопрос с иностранными наблюдателями.
Замглавы ЦИК Сергей Дубовик напомнил: необходимо изменить избирательное законодательство. Соответствующий закон уже готовит рабочая группа из нардепов разных фракций.
Но реальность электоральных усилий вызывает сильные сомнения.
"Как таковая подготовка не ведется, хотя иногда собрания и встречи по этому вопросу проводятся и в ОП (офисе Зеленского. — Прим. ред.), и в парламенте. Если бы была подготовка к выборам, президент бы уже завтра или сегодня прямо внес свой законопроект об изменениях к избирательному кодексу Украины, в котором бы отрегулировал все необходимые вещи, и мы быстренько вошли бы в процесс. Этого нет", — указал СМИ украинский политолог Руслан Бортник.
Особые условия
Дело Миндича свело шансы Зеленского на переизбрание к минимуму. По данным социологического центра SOCIS, 40% украинцев уверены, что он был частью коррупционной схемы в его окружении, 28,4% считают его политически ответственным за это, поэтому баллотироваться ему нельзя.
Ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы за Зеленского 22,2%. Даже у его предшественника Петра Порошенко* результат лучше — 21,8%.
Депутат Рады Ярослав Железняк заявил, что нелегитимный глава государства рассчитывает устроить волеизъявление народа сразу после достижения мирных соглашений, пока ряд запретов военного положения будет сохраняться. Среди них, в частности, ограничение на собрания и свободу слова.
"Зеленский рассматривает выборы как резервный вариант. Для себя сейчас он обозначил план: стоять до последнего, тормозить переговоры, а если сильно надавят, то предлагать выборы, причем самому. Под это он попросит приостановить боевые действия. А монополия на власть никуда не денется. Не отменят телемарафон, комендантский час, на улицах продолжат орудовать ТЦК. Людей можно будет привлекать за измену родине и сажать в СИЗО", — поясняет экс-депутат Рады Олег Царев.
В то же время, добавляет он, подконтрольный Банковой парламент примет любой нужный Зеленскому закон, а сам глава режима обязательно воспользуется паузой на фронте, чтобы перевооружиться.
Британский кандидат
По подсчетам SOCIS, за Зеленского готовы проголосовать 30%. За экс-главкома ВСУ, ныне посла Украины в Британии Валерия Залужного — 29%. Но во втором туре глава режима с треском проигрывает: 36% против 64%.
Сторонники Залужного считают, что Банковая уже запустила кампанию по его дискредитации, пишет "Страна.ua". Например, по Сети с подачи нардепа Марьяны Безуглой разошлись фотографии посла на отдыхе в Доминиканской Республике.
Царев полагает, что никто на Украине не видит реальных намерений проводить выборы, поэтому возможные кандидаты молчат. Официальных конкурентов Зеленского объявят, только когда в Киеве действительно решатся на серьезные перемены. Пока этого не просматривается.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
