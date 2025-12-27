Рейтинг@Mail.ru
"Резервный вариант". Зеленский задумал переиграть всех - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 27.12.2025 (обновлено: 08:04 27.12.2025)
https://ria.ru/20251227/zelenskiy-2064686426.html
"Резервный вариант". Зеленский задумал переиграть всех
"Резервный вариант". Зеленский задумал переиграть всех - РИА Новости, 27.12.2025
"Резервный вариант". Зеленский задумал переиграть всех
Украина готовится к президентским выборам. По крайней мерее, так заявляют власти. Впрочем, глава режима уходить не намерен и, если и согласен на голосование, то РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T08:00:00+03:00
2025-12-27T08:04:00+03:00
украина
киев
олег царев
валерий залужный
давид арахамия
вооруженные силы украины
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047054690_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_645f48fab475097aac791d63054d32ea.jpg
https://ria.ru/20251225/zelenskiy-2064302229.html
https://ria.ru/20251221/ukraina-2062970073.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047054690_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_965edc9db36155771ccebf2ed3781f43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, олег царев, валерий залужный, давид арахамия, вооруженные силы украины, владимир зеленский
Украина, Киев, Олег Царев, Валерий Залужный, Давид Арахамия, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский
"Резервный вариант". Зеленский задумал переиграть всех

Царев: Зеленский рассматривает выборы как резервный вариант

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Виктор Жданов. Украина готовится к президентским выборам. По крайней мерее, так заявляют власти. Впрочем, глава режима уходить не намерен и, если и согласен на голосование, то только на особых условиях. Что на самом деле задумали в Киеве — в материале РИА Новости.

Одноразовая попытка

Впервые за три года заработал реестр избирателей. "Это фактически открывает путь к возобновлению взаимодействия ЦИК с гражданами", — объяснил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГлава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Когда именно состоятся выборы и при каких условиях, спикер Рады Руслан Стефанчук сообщить отказался. По его словам, прежде всего надо понять, как организовать голосование находящихся на фронте военнослужащих, миллионов украинцев за границей и тех, кто остался на подконтрольных России территориях. Также предстоит решить вопрос с иностранными наблюдателями.
Замглавы ЦИК Сергей Дубовик напомнил: необходимо изменить избирательное законодательство. Соответствующий закон уже готовит рабочая группа из нардепов разных фракций.
Но реальность электоральных усилий вызывает сильные сомнения.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Подбираются все ближе. Ложь Зеленского оказалась бесполезной
25 декабря, 08:00
"Как таковая подготовка не ведется, хотя иногда собрания и встречи по этому вопросу проводятся и в ОП (офисе Зеленского. — Прим. ред.), и в парламенте. Если бы была подготовка к выборам, президент бы уже завтра или сегодня прямо внес свой законопроект об изменениях к избирательному кодексу Украины, в котором бы отрегулировал все необходимые вещи, и мы быстренько вошли бы в процесс. Этого нет", — указал СМИ украинский политолог Руслан Бортник.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУрны для голосования на одном из избирательных участков в Киеве
Урны для голосования на одном из избирательных участков в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Урны для голосования на одном из избирательных участков в Киеве

Особые условия

Дело Миндича свело шансы Зеленского на переизбрание к минимуму. По данным социологического центра SOCIS, 40% украинцев уверены, что он был частью коррупционной схемы в его окружении, 28,4% считают его политически ответственным за это, поэтому баллотироваться ему нельзя.
Ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы за Зеленского 22,2%. Даже у его предшественника Петра Порошенко* результат лучше — 21,8%.
Депутат Рады Ярослав Железняк заявил, что нелегитимный глава государства рассчитывает устроить волеизъявление народа сразу после достижения мирных соглашений, пока ряд запретов военного положения будет сохраняться. Среди них, в частности, ограничение на собрания и свободу слова.
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Киев
"Зеленский рассматривает выборы как резервный вариант. Для себя сейчас он обозначил план: стоять до последнего, тормозить переговоры, а если сильно надавят, то предлагать выборы, причем самому. Под это он попросит приостановить боевые действия. А монополия на власть никуда не денется. Не отменят телемарафон, комендантский час, на улицах продолжат орудовать ТЦК. Людей можно будет привлекать за измену родине и сажать в СИЗО", — поясняет экс-депутат Рады Олег Царев.
В то же время, добавляет он, подконтрольный Банковой парламент примет любой нужный Зеленскому закон, а сам глава режима обязательно воспользуется паузой на фронте, чтобы перевооружиться.

Британский кандидат

По подсчетам SOCIS, за Зеленского готовы проголосовать 30%. За экс-главкома ВСУ, ныне посла Украины в Британии Валерия Залужного — 29%. Но во втором туре глава режима с треском проигрывает: 36% против 64%.
© AP Photo / Efrem LukatskyВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Валерий Залужный
Сторонники Залужного считают, что Банковая уже запустила кампанию по его дискредитации, пишет "Страна.ua". Например, по Сети с подачи нардепа Марьяны Безуглой разошлись фотографии посла на отдыхе в Доминиканской Республике.
Царев полагает, что никто на Украине не видит реальных намерений проводить выборы, поэтому возможные кандидаты молчат. Официальных конкурентов Зеленского объявят, только когда в Киеве действительно решатся на серьезные перемены. Пока этого не просматривается.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Улица в Харькове - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
"Через одну-две недели". Украина готовится принять неизбежное
21 декабря, 08:00
 
УкраинаКиевОлег ЦаревВалерий ЗалужныйДавид АрахамияВооруженные силы УкраиныВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала