Рейтинг@Mail.ru
Заявление Византийского клуба в защиту археолога Бутягина направят в ЮНЕСКО - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:20 27.12.2025 (обновлено: 06:07 27.12.2025)
https://ria.ru/20251227/zayavlenie-2065007804.html
Заявление Византийского клуба в защиту археолога Бутягина направят в ЮНЕСКО
Заявление Византийского клуба в защиту археолога Бутягина направят в ЮНЕСКО - РИА Новости, 27.12.2025
Заявление Византийского клуба в защиту археолога Бутягина направят в ЮНЕСКО
Члены Византийского клуба приняли заявление в защиту задержанного в Польше российского археолога Александра Бутягина, документ будет направлен в ЮНЕСКО,... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T02:20:00+03:00
2025-12-27T06:07:00+03:00
польша
россия
украина
александр бутягин
михаил пиотровский
георгий мурадов
юнеско
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061326444_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb177be00f5225273132d9027529db72.jpg
https://ria.ru/20251225/polsha-2064666184.html
https://ria.ru/20251226/ermitazh-2064840597.html
польша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061326444_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_072e9bf424ca7aa4b4ff0ab8db6a1668.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, россия, украина, александр бутягин, михаил пиотровский, георгий мурадов, юнеско, российская академия наук
Польша, Россия, Украина, Александр Бутягин, Михаил Пиотровский, Георгий Мурадов, ЮНЕСКО, Российская академия наук
Заявление Византийского клуба в защиту археолога Бутягина направят в ЮНЕСКО

РИА Новости: заявление Византийского клуба в защиту Бутягина направят в ЮНЕСКО

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевАлександр Бутягин
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Александр Бутягин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости. Члены Византийского клуба приняли заявление в защиту задержанного в Польше российского археолога Александра Бутягина, документ будет направлен в ЮНЕСКО, сообщила РИА Новости директор Восточно-Крымского музея – заповедника Татьяна Умрихина.
Ранее глава музея, на территории которого в Керчи 16 лет проводил археологические исследования Бутягин, сообщила РИА Новости о том, что гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский направил обращение по поводу задержания российского археолога Александра Бутягина министру юстиции – генеральному прокурору Польши.
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Семья задержанного в Польше Бутягина собирает средства на оплату адвоката
25 декабря, 16:35
"Состоялось заседание Византийского клуба в Москве, в повестке дня был вопрос о спасении известного российского археолога Александра Бутягина. Подготовлено заявление о незаконном задержании в Польше археолога. Заявление будет направлено в МИД России и в ЮНЕСКО через полномочного представителя России при организации", — сказала директор музея.
Заявление будет подписано митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном, председателем Византийского клуба — постпредом Крыма при президенте России Георгием Мурадовым и академиком РАН, историком-византинистом Сергеем Карповым, отметила она. В Византийский клуб входят известные ученые, общественные деятели, представители властей России, все поддержали инициативу о заявлении и его содержание, отметила Умрихина, которая также присутствовала на заседании клуба.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря в Польше по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. Как сообщили РИА Новости в окружной прокуратуре Варшавы, Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы. Представитель варшавской прокуратуры сообщал РИА Новости, что польская прокуратура получила из Украины документы об экстрадиции Бутягина. Теперь ведомство должно изучить обвинения украинской стороны и передать дело в суд, который решит вопрос об экстрадиции.
Бутягин — автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музея Эрмитаж содержится информация, что Бутягин — заведующий сектором отдела античного мира, секретарь археологической комиссии Эрмитажа.
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Эрмитаж направил польскому Минюсту обращение по поводу археолога Бутягина
26 декабря, 12:44
 
ПольшаРоссияУкраинаАлександр БутягинМихаил ПиотровскийГеоргий МурадовЮНЕСКОРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала