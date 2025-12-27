Заявление Византийского клуба в защиту археолога Бутягина направят в ЮНЕСКО

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости. Члены Византийского клуба приняли заявление в защиту задержанного в Польше российского археолога Александра Бутягина, документ будет направлен в ЮНЕСКО, сообщила РИА Новости директор Восточно-Крымского музея – заповедника Татьяна Умрихина.

Бутягин — автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музея Эрмитаж содержится информация, что Бутягин — заведующий сектором отдела античного мира, секретарь археологической комиссии Эрмитажа.