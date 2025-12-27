Заявление Византийского клуба в защиту археолога Бутягина направят в ЮНЕСКО

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости. Члены Византийского клуба приняли заявление в защиту задержанного в Польше российского археолога Александра Бутягина, документ будет направлен в ЮНЕСКО, сообщила РИА Новости директор Восточно-Крымского музея – заповедника Татьяна Умрихина.
Ранее глава музея, на территории которого в Керчи 16 лет проводил археологические исследования Бутягин, сообщила РИА Новости о том, что гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский направил обращение по поводу задержания российского археолога Александра Бутягина министру юстиции – генеральному прокурору Польши.
"Состоялось заседание Византийского клуба в Москве, в повестке дня был вопрос о спасении известного российского археолога Александра Бутягина. Подготовлено заявление о незаконном задержании в Польше археолога. Заявление будет направлено в МИД России и в ЮНЕСКО через полномочного представителя России при организации", — сказала директор музея.
Заявление будет подписано митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном, председателем Византийского клуба — постпредом Крыма при президенте России Георгием Мурадовым и академиком РАН, историком-византинистом Сергеем Карповым, отметила она. В Византийский клуб входят известные ученые, общественные деятели, представители властей России, все поддержали инициативу о заявлении и его содержание, отметила Умрихина, которая также присутствовала на заседании клуба.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря в Польше по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. Как сообщили РИА Новости в окружной прокуратуре Варшавы, Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы. Представитель варшавской прокуратуры сообщал РИА Новости, что польская прокуратура получила из Украины документы об экстрадиции Бутягина. Теперь ведомство должно изучить обвинения украинской стороны и передать дело в суд, который решит вопрос об экстрадиции.
Бутягин — автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музея Эрмитаж содержится информация, что Бутягин — заведующий сектором отдела античного мира, секретарь археологической комиссии Эрмитажа.