В Японии 56 машин попали в ДТП
В Японии 56 машин попали в ДТП - РИА Новости, 27.12.2025
В Японии 56 машин попали в ДТП
ДТП с участием 56 автомобилей произошло в ночь на субботу в японской префектуре Гумма, передает новостная служба телеканала NTV. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T04:11:00+03:00
2025-12-27T04:11:00+03:00
2025-12-27T04:11:00+03:00
япония
гумма
япония
гумма
Новости
япония, гумма
В Японии 56 машин попали в ДТП
NTV: в Японии 56 машин попали в ДТП, один человек погиб