Внуково из-за ограничений отправляет и принимает рейсы по согласованию
Аэропорт Внуково из-за временных ограничений принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T16:05:00+03:00
