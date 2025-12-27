Рейтинг@Mail.ru
Внуково из-за ограничений отправляет и принимает рейсы по согласованию - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:05 27.12.2025 (обновлено: 16:10 27.12.2025)
https://ria.ru/20251227/vnukovo-2065065411.html
Внуково из-за ограничений отправляет и принимает рейсы по согласованию
Внуково из-за ограничений отправляет и принимает рейсы по согласованию - РИА Новости, 27.12.2025
Внуково из-за ограничений отправляет и принимает рейсы по согласованию
Аэропорт Внуково из-за временных ограничений принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T16:05:00+03:00
2025-12-27T16:10:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
внуково (аэропорт)
россия
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896204586_0:68:3399:1980_1920x0_80_0_0_a36ab8d340c3f23b71f242fb52b5b486.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896204586_668:0:3399:2048_1920x0_80_0_0_9dbc97598d10c989f4e5c6c910fe5906.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), внуково (аэропорт), россия
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Внуково (аэропорт), Россия, Специальная военная операция на Украине
Внуково из-за ограничений отправляет и принимает рейсы по согласованию

Внуково из-за временных ограничений отправляет и принимает рейсы по согласованию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Аэропорт Внуково. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Аэропорт Внуково из-за временных ограничений принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация.
«
"Аэропорт Внуково. В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Внуково он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возможны корректировки в расписании части рейсов.
"Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Статус вашего рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта", - уточнили в Росавиации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Внуково (аэропорт)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала