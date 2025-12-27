Ту-214 получил свидетельство об одобрении главного изменения конструкции

Импортозамещенный самолет Ту-214 впервые поднялся в воздух в ноябре 2024 года. В марте 2025 года Минпромторг отмечал, что российские производители имеют заказы на 30 самолетов Ту-214, заявлена потребность на поставку еще 15 штук. Максимальная вместимость лайнера составляет 210 пассажиров, с полной коммерческой загрузкой он может перевозить пассажиров на расстояние до 3800 километров.