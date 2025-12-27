Ту-214 получил свидетельство об одобрении главного изменения конструкции

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Самолет Ту-214 с отечественными системами и комплектующими получил свидетельство об Одобрении главного изменения типовой конструкции, сообщили в "Ростехе".
"Авиалайнер Ту-214 с современным отечественным комплексом бортового радио-электронного оборудования и комплектующими, включая передовые системы безопасности, получил свидетельство об Одобрении главного изменения типовой конструкции", - говорится в сообщении.
Сертификат директору Казанского авиационного завода (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха") вручил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. На торжественной церемонии присутствовали глава Татарстана Рустам Минниханов, глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, министр транспорта РФ Андрей Никитин и другие официальные лица.
"Этот результат – заслуга наших инженеров, конструкторов, летчиков-испытателей, специалистов АО "Туполев" и предприятий-кооператоров, большая часть которых входит в Госкорпорацию "Ростех", - приводятся в пресс-релизе слова генерального директора ОАК Вадима Бадехи.
Импортозамещенный самолет Ту-214 впервые поднялся в воздух в ноябре 2024 года. В марте 2025 года Минпромторг отмечал, что российские производители имеют заказы на 30 самолетов Ту-214, заявлена потребность на поставку еще 15 штук. Максимальная вместимость лайнера составляет 210 пассажиров, с полной коммерческой загрузкой он может перевозить пассажиров на расстояние до 3800 километров.