В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА
В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 27.12.2025
В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА
Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T21:34:00+03:00
2025-12-27T21:34:00+03:00
2025-12-27T22:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА
