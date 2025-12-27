Жертвами рождественских перестрелок в США стали 14 человек

Как свидетельствуют данные СМИ и ведущих соответствующую статистику НКО, 25 декабря в Штатах в инцидентах с применением огнестрельного оружия погибли 14 человек, 52 получили ранения.

Всего за год в США произошло 400 случаев массовой стрельбы, когда пострадали более четырех человек, и 15 массовых убийств - более четырех погибших. Более 1,2 тысяч несовершеннолетних погибли в инцидентах с применением оружия, порядка 3,2 тысяч подростков пострадали. Были убиты 77 полицейских, свидетельствуют открытые данные.