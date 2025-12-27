https://ria.ru/20251227/ssha-2065012031.html
Жертвами рождественских перестрелок в США стали 14 человек
Жертвами рождественских перестрелок в США стали 14 человек - РИА Новости, 27.12.2025
Жертвами рождественских перестрелок в США стали 14 человек
Жертвами перестрелок в день католического Рождества в США стали 14 человек, 52 получили ранения, подсчитало РИА Новости. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T04:45:00+03:00
2025-12-27T04:45:00+03:00
2025-12-27T04:45:00+03:00
в мире
сша
огайо
ланкастер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061934717_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c9dbbd8c5cc887341ad1f429c549c629.jpg
https://ria.ru/20251227/strelba-2065011143.html
https://ria.ru/20251223/ssha-2063984167.html
сша
огайо
ланкастер
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061934717_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dd63ac11bbe73bfc445b54d10010b97e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, огайо, ланкастер
В мире, США, Огайо, Ланкастер
Жертвами рождественских перестрелок в США стали 14 человек
РИА Новости: жертвами рождественских перестрелок в США стали 14 человек
ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Жертвами перестрелок в день католического Рождества в США стали 14 человек, 52 получили ранения, подсчитало РИА Новости.
Как свидетельствуют данные СМИ и ведущих соответствующую статистику НКО, 25 декабря в Штатах в инцидентах с применением огнестрельного оружия погибли 14 человек, 52 получили ранения.
В частности, рождественским утром мужчина стрелял и ранил женщину и двоих подростков в штате Огайо
на уличном перекрестке. Как сообщали СМИ, против него уже выдвигались обвинения в домашнем насилии. В городе Ланкастер
, штат Калифорния
, в перестрелке днем 25 декабря погиб один подросток, четверо человек получили ранения, из них трое несовершеннолетние.
В канун католического Рождества, 24 декабря, в США
, согласно открытым данным, в перестрелках были убиты 30 человек, 42 получили ранения. В Чикаго
, к примеру, ссора на парковке магазина с крепкими спиртными напитками привела к гибели одного и ранению еще троих. Перестрелка, в результате которой погибли двое, включая подростка, и двое получили ранения, произошла в жилом доме в городе Аурора, штат Колорадо
.
Всего за год в США произошло 400 случаев массовой стрельбы, когда пострадали более четырех человек, и 15 массовых убийств - более четырех погибших. Более 1,2 тысяч несовершеннолетних погибли в инцидентах с применением оружия, порядка 3,2 тысяч подростков пострадали. Были убиты 77 полицейских, свидетельствуют открытые данные.