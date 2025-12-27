Размер госдолга США, по неофициальным данным, превысил $38,5 триллиона

ВАШИНГТОН, 27 дек – РИА Новости. Размер государственного долга США вырос до рекордных 38,5 триллиона долларов и продолжает расти, следует из неофициальных данных подсчетов.
Согласно последним доступным данным, представленным Министерством финансов США на 23 декабря, общий объем государственного долга страны превысил 38,375 триллиона долларов. В то же самое время, по данным известного онлайн-табло по отслеживанию размера долга США (usdebtclock.org), за время рождественских праздников этот показатель вырос, достигнув отметки свыше 38,528 триллиона долларов.
С начала второй администрации Дональда Трампа государственный долг США увеличился на более чем 2,310 триллиона долларов, несмотря на попытки его кабинета существенно сократить государственные расходы и увеличить поступления в бюджет, в том числе за счет торговых пошлин.
По оценке Бюджетного управления конгресса США, федеральное правительство США наращивает государственный долг темпами более 75 тысяч долларов в секунду.
При этом проценты по обслуживанию рекордного госдолга США достигли 1 триллиона долларов, по подсчетам американской конгрессвуман Марджори Тейлор Грин.