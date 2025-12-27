Рейтинг@Mail.ru
Размер госдолга США, по неофициальным данным, превысил $38,5 триллиона - РИА Новости, 27.12.2025
01:23 27.12.2025
Размер госдолга США, по неофициальным данным, превысил $38,5 триллиона
Размер госдолга США, по неофициальным данным, превысил $38,5 триллиона - РИА Новости, 27.12.2025
Размер госдолга США, по неофициальным данным, превысил $38,5 триллиона
Размер государственного долга США вырос до рекордных 38,5 триллиона долларов и продолжает расти, следует из неофициальных данных подсчетов. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T01:23:00+03:00
2025-12-27T01:23:00+03:00
в мире, сша, дональд трамп, марджори тейлор грин
В мире, США, Дональд Трамп, Марджори Тейлор Грин
Размер госдолга США, по неофициальным данным, превысил $38,5 триллиона

Госдолг США по неофициальным данным мог превысить $38,5 триллиона долларов

© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© AP Photo / Mark Lennihan
Долларовые купюры. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 дек – РИА Новости. Размер государственного долга США вырос до рекордных 38,5 триллиона долларов и продолжает расти, следует из неофициальных данных подсчетов.
Согласно последним доступным данным, представленным Министерством финансов США на 23 декабря, общий объем государственного долга страны превысил 38,375 триллиона долларов. В то же самое время, по данным известного онлайн-табло по отслеживанию размера долга США (usdebtclock.org), за время рождественских праздников этот показатель вырос, достигнув отметки свыше 38,528 триллиона долларов.
С начала второй администрации Дональда Трампа государственный долг США увеличился на более чем 2,310 триллиона долларов, несмотря на попытки его кабинета существенно сократить государственные расходы и увеличить поступления в бюджет, в том числе за счет торговых пошлин.
По оценке Бюджетного управления конгресса США, федеральное правительство США наращивает государственный долг темпами более 75 тысяч долларов в секунду.
При этом проценты по обслуживанию рекордного госдолга США достигли 1 триллиона долларов, по подсчетам американской конгрессвуман Марджори Тейлор Грин.
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Проценты по госдолгу США достигли триллиона долларов, заявили в Конгрессе
В миреСШАДональд ТрампМарджори Тейлор Грин
 
 
