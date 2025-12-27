Лихачев не исключил возвращения в большой футбол

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Старший тренер сборной России по пляжному футболу в разговоре с РИА Новости не стал исключать возможность возвращения в большой футбол.

Лихачев возглавляет сборную России по пляжному футболу с 2010 года. В 2022 году он входил в тренерский штаб выступавших в Российской премьер-лиге подмосковных " Химок ".

"В этой жизни никогда не стоит говорить "никогда". Посмотрим, как все будет складываться. Конечно, хотелось бы принести еще много пользы сборной России по пляжному футболу", - сказал Лихачев.

"Жизнь, как и улица, полна неожиданностей. Посмотрим, как все повернется. Пока думаю только о пляжном футболе и том, чтобы сохранить нашу сборную как одну из лучших", - добавил собеседник агентства.