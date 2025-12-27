https://ria.ru/20251227/sport-2065093870.html
Лихачев не исключил возвращения в большой футбол
Лихачев не исключил возвращения в большой футбол - РИА Новости Спорт, 27.12.2025
Лихачев не исключил возвращения в большой футбол
Старший тренер сборной России по пляжному футболу в разговоре с РИА Новости не стал исключать возможность возвращения в большой футбол. РИА Новости Спорт, 27.12.2025
2025-12-27T20:16:00+03:00
2025-12-27T20:16:00+03:00
2025-12-27T20:16:00+03:00
футбол
спорт
россия
пляжный футбол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/56824/64/568246406_0:155:3005:1845_1920x0_80_0_0_00e354e801446fef87b54db91da883b4.jpg
https://ria.ru/20250803/sport-2033130723.html
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/56824/64/568246406_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_fdf2e7ae40731f5a5e23a73e0abc5277.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, пляжный футбол
Футбол, Спорт, Россия, Пляжный футбол
Лихачев не исключил возвращения в большой футбол
Лихачев не исключил своего возвращения в большой футбол
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Старший тренер сборной России по пляжному футболу в разговоре с РИА Новости не стал исключать возможность возвращения в большой футбол.
Лихачев возглавляет сборную России
по пляжному футболу с 2010 года. В 2022 году он входил в тренерский штаб выступавших в Российской премьер-лиге
подмосковных "Химок
".
"В этой жизни никогда не стоит говорить "никогда". Посмотрим, как все будет складываться. Конечно, хотелось бы принести еще много пользы сборной России по пляжному футболу", - сказал Лихачев.
"Жизнь, как и улица, полна неожиданностей. Посмотрим, как все повернется. Пока думаю только о пляжном футболе и том, чтобы сохранить нашу сборную как одну из лучших", - добавил собеседник агентства.
Лихачеву 47 лет. В качестве старшего тренера сборной России по пляжному футболу он трижды приводил национальную команду к золотым медалям на чемпионатах мира (2011, 2013, 2021). Также в его активе пять побед в Евролиге
и четыре - в Межконтинентальном кубке.