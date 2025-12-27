Рейтинг@Mail.ru
Лихачев не исключил возвращения в большой футбол - РИА Новости Спорт, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:16 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/sport-2065093870.html
Лихачев не исключил возвращения в большой футбол
Лихачев не исключил возвращения в большой футбол - РИА Новости Спорт, 27.12.2025
Лихачев не исключил возвращения в большой футбол
Старший тренер сборной России по пляжному футболу в разговоре с РИА Новости не стал исключать возможность возвращения в большой футбол. РИА Новости Спорт, 27.12.2025
2025-12-27T20:16:00+03:00
2025-12-27T20:16:00+03:00
футбол
спорт
россия
пляжный футбол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/56824/64/568246406_0:155:3005:1845_1920x0_80_0_0_00e354e801446fef87b54db91da883b4.jpg
https://ria.ru/20250803/sport-2033130723.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/56824/64/568246406_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_fdf2e7ae40731f5a5e23a73e0abc5277.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, пляжный футбол
Футбол, Спорт, Россия, Пляжный футбол
Лихачев не исключил возвращения в большой футбол

Лихачев не исключил своего возвращения в большой футбол

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМихаил Лихачев
Михаил Лихачев - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Михаил Лихачев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Старший тренер сборной России по пляжному футболу в разговоре с РИА Новости не стал исключать возможность возвращения в большой футбол.
Лихачев возглавляет сборную России по пляжному футболу с 2010 года. В 2022 году он входил в тренерский штаб выступавших в Российской премьер-лиге подмосковных "Химок".
"В этой жизни никогда не стоит говорить "никогда". Посмотрим, как все будет складываться. Конечно, хотелось бы принести еще много пользы сборной России по пляжному футболу", - сказал Лихачев.
"Жизнь, как и улица, полна неожиданностей. Посмотрим, как все повернется. Пока думаю только о пляжном футболе и том, чтобы сохранить нашу сборную как одну из лучших", - добавил собеседник агентства.
Лихачеву 47 лет. В качестве старшего тренера сборной России по пляжному футболу он трижды приводил национальную команду к золотым медалям на чемпионатах мира (2011, 2013, 2021). Также в его активе пять побед в Евролиге и четыре - в Межконтинентальном кубке.
Михаил Лихачев - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Лихачев оценил результаты сборной России по пляжному футболу
3 августа, 19:41
 
ФутболСпортРоссияПляжный футбол
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Амур
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Фиорентина
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Трактор
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Вулверхэмптон
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Брайтон
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Астон Вилла
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Лацио
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Ювентус
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала