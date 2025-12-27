Спецоперация, 27 декабря: ВСУ потеряли до 1210 военнослужащих и танк

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. ВС РФ уничтожили до 1210 военнослужащих ВСУ, танк и 18 бронемашин в зоне проведения спецоперации за сутки, следует из сводки Минобороны РФ.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам производства ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154-х районах.
© ИнфографикаКарта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.12.2025
© Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.12.2025
Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Также в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ночью ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.
Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены, отметили в ведомстве.
ПВО уничтожила 7 украинских БПЛА над Россией за ночь
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили семь украинских беспилотников над Краснодарским краем и Адыгеей, сообщили в Минобороны РФ.
Обстановка в Купянске
Купянск в Харьковской области находится под контролем подразделений шестой гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад", заявили в Минобороны РФ. Там отметили, что военнослужащие российской группировки войск "Запад" отразили три атаки ВСУ, предпринятые в попытке прорваться к Купянску, противник потерял до 60 боевиков.
За двое суток группировка "Запад" отразила пять контратак в районе города Купянска, заявил начальник пресс-центра группировки войск Иван Бигма.
ВС РФ продолжают уничтожать в Купянске мелкие шайки ВСУ, рассказал командир роты 1427-го мотострелкового полка 6-й общевойсковой армии с позывным "Уран". Командир роты 1843-го мотострелкового полка с позывным "Тайфун" подтвердил, что российские военные в Купянске зачищают здания и подвалы от разрозненных групп противника.
Уничтожено пять единиц техники, в том числе два бронетранспортера М113 американского производства и бронеавтомобиль "Пантера", а также более 20 боевиков ВСУ.
РДК* "обезглавлен" ударом российского дрона
Осужденный в РФ на пожизненный срок главарь "Русского добровольческого корпуса*" Денис Капустин уничтожен в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Как уточнило издание, Капустин был ликвидирован в ночь на субботу в подконтрольной ВСУ части Запорожской области в результате удара FPV-дрона.
Зеленский утвердил состав украинской делегации на встрече с Трампом
Владимир Зеленский назвал состав украинской делегации на предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом, она состоится во Флориде в воскресенье.
Помимо главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины - Рустема Умерова на встрече будут министр экономики Алексей Соболев, глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов, советник руководителя офиса Зеленского Александр Бевз, а также первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, заявил Зеленский в ходе общения с украинской прессой.
Ничего святого
Сотрудники военкомата в Ужгороде на западе Украины похитили священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Василия Драгуна прямо из больницы, где он проходил лечение, сообщает в субботу украинский телеканал "Первый казацкий".
Очередное преступление ВСУ в приграничье
Украинский дрон сбросил взрывчатку во двор жилого дома в деревне Урусы Курской области, погиб мужчина, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
* Запрещенная в России террористическая организация
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18