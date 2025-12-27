МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. ВС РФ уничтожили до 1210 военнослужащих ВСУ, танк и 18 бронемашин в зоне проведения спецоперации за сутки, следует из сводки Минобороны РФ.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам производства ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154-х районах.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Также в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ночью ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены, отметили в ведомстве.

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили семь украинских беспилотников над Краснодарским краем Адыгеей , сообщили в Минобороны РФ.

Обстановка в Купянске

Купянск в Харьковской области находится под контролем подразделений шестой гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад", заявили в Минобороны РФ. Там отметили, что военнослужащие российской группировки войск "Запад" отразили три атаки ВСУ, предпринятые в попытке прорваться к Купянску, противник потерял до 60 боевиков.

За двое суток группировка "Запад" отразила пять контратак в районе города Купянска, заявил начальник пресс-центра группировки войск Иван Бигма.

ВС РФ продолжают уничтожать в Купянске мелкие шайки ВСУ, рассказал командир роты 1427-го мотострелкового полка 6-й общевойсковой армии с позывным "Уран". Командир роты 1843-го мотострелкового полка с позывным "Тайфун" подтвердил, что российские военные в Купянске зачищают здания и подвалы от разрозненных групп противника.

Уничтожено пять единиц техники, в том числе два бронетранспортера М113 американского производства и бронеавтомобиль "Пантера", а также более 20 боевиков ВСУ.

РДК* "обезглавлен" ударом российского дрона

Осужденный в РФ на пожизненный срок главарь "Русского добровольческого корпуса*" Денис Капустин уничтожен в подконтрольной ВСУ части Запорожской области , сообщило украинское издание " Страна.ua ".

Как уточнило издание, Капустин был ликвидирован в ночь на субботу в подконтрольной ВСУ части Запорожской области в результате удара FPV-дрона.

Сотрудники военкомата в Ужгороде на западе Украины похитили священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Василия Драгуна прямо из больницы, где он проходил лечение, сообщает в субботу украинский телеканал "Первый казацкий".

Очередное преступление ВСУ в приграничье