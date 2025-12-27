Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 27 декабря: ВСУ потеряли до 1210 военнослужащих и танк
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:39 27.12.2025
Спецоперация, 27 декабря: ВСУ потеряли до 1210 военнослужащих и танк
Спецоперация, 27 декабря: ВСУ потеряли до 1210 военнослужащих и танк - РИА Новости, 27.12.2025
Спецоперация, 27 декабря: ВСУ потеряли до 1210 военнослужащих и танк
ВС РФ уничтожили до 1210 военнослужащих ВСУ, танк и 18 бронемашин в зоне проведения спецоперации за сутки, следует из сводки Минобороны РФ. РИА Новости, 27.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
запорожская область
рустем умеров
страна.ua
совет национальной безопасности и обороны украины
вооруженные силы украины
украина
запорожская область
россия
безопасность, украина, запорожская область, рустем умеров, страна.ua, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины, дональд трамп, владимир зеленский, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Запорожская область, Рустем Умеров, Страна.ua, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Россия

Спецоперация, 27 декабря: ВСУ потеряли до 1210 военнослужащих и танк

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. ВС РФ уничтожили до 1210 военнослужащих ВСУ, танк и 18 бронемашин в зоне проведения спецоперации за сутки, следует из сводки Минобороны РФ.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам производства ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154-х районах.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.12.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.12.2025
© Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.12.2025
Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Также в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ночью ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.
Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены, отметили в ведомстве.

ПВО уничтожила 7 украинских БПЛА над Россией за ночь

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили семь украинских беспилотников над Краснодарским краем и Адыгеей, сообщили в Минобороны РФ.
Боевая работа расчета САУ Мста-С на Купянском участке фронта - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Командир штурмовой группы рассказал о ситуации на Купянском комбинате
13:14

Обстановка в Купянске

Купянск в Харьковской области находится под контролем подразделений шестой гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад", заявили в Минобороны РФ. Там отметили, что военнослужащие российской группировки войск "Запад" отразили три атаки ВСУ, предпринятые в попытке прорваться к Купянску, противник потерял до 60 боевиков.
За двое суток группировка "Запад" отразила пять контратак в районе города Купянска, заявил начальник пресс-центра группировки войск Иван Бигма.
ВС РФ продолжают уничтожать в Купянске мелкие шайки ВСУ, рассказал командир роты 1427-го мотострелкового полка 6-й общевойсковой армии с позывным "Уран". Командир роты 1843-го мотострелкового полка с позывным "Тайфун" подтвердил, что российские военные в Купянске зачищают здания и подвалы от разрозненных групп противника.
Уничтожено пять единиц техники, в том числе два бронетранспортера М113 американского производства и бронеавтомобиль "Пантера", а также более 20 боевиков ВСУ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Зеленский устроил истерику после российских ударов
13:25

РДК* "обезглавлен" ударом российского дрона

Осужденный в РФ на пожизненный срок главарь "Русского добровольческого корпуса*" Денис Капустин уничтожен в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Как уточнило издание, Капустин был ликвидирован в ночь на субботу в подконтрольной ВСУ части Запорожской области в результате удара FPV-дрона.

Зеленский утвердил состав украинской делегации на встрече с Трампом

Владимир Зеленский назвал состав украинской делегации на предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом, она состоится во Флориде в воскресенье.
Помимо главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины - Рустема Умерова на встрече будут министр экономики Алексей Соболев, глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов, советник руководителя офиса Зеленского Александр Бевз, а также первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, заявил Зеленский в ходе общения с украинской прессой.
МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
12:15

Ничего святого

Сотрудники военкомата в Ужгороде на западе Украины похитили священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Василия Драгуна прямо из больницы, где он проходил лечение, сообщает в субботу украинский телеканал "Первый казацкий".

Очередное преступление ВСУ в приграничье

Украинский дрон сбросил взрывчатку во двор жилого дома в деревне Урусы Курской области, погиб мужчина, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
* Запрещенная в России террористическая организация
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаЗапорожская областьРустем УмеровСтрана.uaСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВооруженные силы УкраиныДональд ТрампВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
