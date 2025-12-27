Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал об отражении атак дронов при взятии Косовцево - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/spetsoperatsiya-2065012813.html
Боец рассказал об отражении атак дронов при взятии Косовцево
Боец рассказал об отражении атак дронов при взятии Косовцево - РИА Новости, 27.12.2025
Боец рассказал об отражении атак дронов при взятии Косовцево
Военнослужащий ВС РФ с позывным "Самурай" рассказал, как российские бойцы отражали атаки украинских дронов-камикадзе при освобождении населённого пункта... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T05:05:00+03:00
2025-12-27T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027855_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_e159d07edf0b82770bdbcbe758a55c9d.jpg
https://ria.ru/20251227/spetsoperatsiya-2065012699.html
https://ria.ru/20251227/spetsoperatsiya-2065007138.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027855_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bb4fa6bb8a9e332f395c8c3d7e7c7a09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область
Боец рассказал об отражении атак дронов при взятии Косовцево

ВС России отражали атаки дронов при взятии Косовцево

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Военнослужащий ВС РФ с позывным "Самурай" рассказал, как российские бойцы отражали атаки украинских дронов-камикадзе при освобождении населённого пункта Косовцево в Запорожской области, соответствующее видео опубликовало министерство обороны РФ.
Минобороны РФ 26 декабря сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Косовцево в Запорожской области.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
ВС России уничтожили артиллерию ВСУ в районе Гуляйполя
05:04
"Открыток было много, это сильно тормозило. Подбирали погоду - туман, дождь, ветер. Когда зашли в населённый пункт, контакт был прямой, бой шёл на дистанциях. В лесополосе нас заметили дроны - сначала один, потом ещё пять. Шесть камикадзе окружили. Отстрелялись: один взорвался, остальные сбили в воздухе", - рассказал "Самурай".
Его боевой товарищ "Тайфун" отметил, что заход в населенный пункт был настоящей неожиданностью для украинских подразделений.
"Зашли в деревню и сразу закрепились в первом доме - противник не ожидал и даже не знал, что мы там. Передвигались бесшумно, заходили тихо. Нашли дом, где находились расчёты "Бабы-Яги" и FPV, подошли скрытно и отработали. Был момент: нужно было перебежать открытку метров триста. Полпути - видим пулемётное окно. Назад не побежали, пошли дальше", - поделился "Тайфун".
Занятие Косовцево позволило сформировать плацдарм для дальнейших наступательных действий подразделений группировки войск "Восток" в направлении населённого пункта Терноватое, добавили в министерстве обороны России.
Птички полетят в большом количестве. Специалисты — о работе над роем дронов - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Добровольцы ВС России готовят "рой дронов" для ударов по ВСУ
01:58
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала