Боец рассказал об отражении атак дронов при взятии Косовцево

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Военнослужащий ВС РФ с позывным "Самурай" рассказал, как российские бойцы отражали атаки украинских дронов-камикадзе при освобождении населённого пункта Косовцево в Запорожской области, соответствующее видео опубликовало министерство обороны РФ.

Минобороны РФ 26 декабря сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Косовцево в Запорожской области

"Открыток было много, это сильно тормозило. Подбирали погоду - туман, дождь, ветер. Когда зашли в населённый пункт, контакт был прямой, бой шёл на дистанциях. В лесополосе нас заметили дроны - сначала один, потом ещё пять. Шесть камикадзе окружили. Отстрелялись: один взорвался, остальные сбили в воздухе", - рассказал "Самурай".

Его боевой товарищ "Тайфун" отметил, что заход в населенный пункт был настоящей неожиданностью для украинских подразделений.

"Зашли в деревню и сразу закрепились в первом доме - противник не ожидал и даже не знал, что мы там. Передвигались бесшумно, заходили тихо. Нашли дом, где находились расчёты "Бабы-Яги" и FPV, подошли скрытно и отработали. Был момент: нужно было перебежать открытку метров триста. Полпути - видим пулемётное окно. Назад не побежали, пошли дальше", - поделился "Тайфун".