ВС России уничтожили артиллерию ВСУ в районе Гуляйполя
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 27.12.2025
ВС России уничтожили артиллерию ВСУ в районе Гуляйполя
Операторы российских БПЛА, уничтожив артиллерийские средства ВСУ, лишили противника возможности оказывать активное огневое воздействие на позиции группировки... РИА Новости, 27.12.2025
РИА Новости
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Операторы российских БПЛА, уничтожив артиллерийские средства ВСУ, лишили противника возможности оказывать активное огневое воздействие на позиции группировки "Восток" в районе Гуляйполя, соответствующее видео опубликовало Минобороны России.
В ходе разведки ВС РФ были обнаружены позиции самоходных артиллерийских установок М109 американского производства и "Гвоздика", а также миномётных расчётов, действовавших с замаскированных позиций. После уточнения координат ударные БПЛА поразили выявленные цели. В результате огневого воздействия уничтожены обе самоходные артиллерийские установки М109 и 2С1, а также расчёты миномётов противника, объяснили в ведомстве.
"Уничтожение артиллерийских средств лишило подразделения ВСУ возможности оказывать активное огневое воздействие на позиции подразделений группировки "Восток" в районе Гуляйполя", - подчеркнули в министерстве обороны РФ.
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
ВСУ атаковали дронами мирных жителей под Константиновкой, рассказал боец
25 декабря, 06:48
25 декабря, 06:48
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
