ВС России уничтожили артиллерию ВСУ в районе Гуляйполя

В ходе разведки ВС РФ были обнаружены позиции самоходных артиллерийских установок М109 американского производства и "Гвоздика", а также миномётных расчётов, действовавших с замаскированных позиций. После уточнения координат ударные БПЛА поразили выявленные цели. В результате огневого воздействия уничтожены обе самоходные артиллерийские установки М109 и 2С1, а также расчёты миномётов противника, объяснили в ведомстве.