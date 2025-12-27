https://ria.ru/20251227/spetsoperatsiya-2065012699.html
ВС России уничтожили артиллерию ВСУ в районе Гуляйполя
ВС России уничтожили артиллерию ВСУ в районе Гуляйполя - РИА Новости, 27.12.2025
ВС России уничтожили артиллерию ВСУ в районе Гуляйполя
Операторы российских БПЛА, уничтожив артиллерийские средства ВСУ, лишили противника возможности оказывать активное огневое воздействие на позиции группировки... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T05:04:00+03:00
2025-12-27T05:04:00+03:00
2025-12-27T05:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027766_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_aadd0c8015d4e3dcdc78008cc159c507.jpg
https://ria.ru/20251225/vsu-2064498418.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027766_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_22d51e7a27f75e24cc7fb4aba3aa3597.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили артиллерию ВСУ в районе Гуляйполя
Операторы БПЛА ВС РФ уничтожили артиллерию ВСУ в районе Гуляйполя
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Операторы российских БПЛА, уничтожив артиллерийские средства ВСУ, лишили противника возможности оказывать активное огневое воздействие на позиции группировки "Восток" в районе Гуляйполя, соответствующее видео опубликовало Минобороны России.
В ходе разведки ВС РФ были обнаружены позиции самоходных артиллерийских установок М109 американского производства и "Гвоздика", а также миномётных расчётов, действовавших с замаскированных позиций. После уточнения координат ударные БПЛА поразили выявленные цели. В результате огневого воздействия уничтожены обе самоходные артиллерийские установки М109 и 2С1, а также расчёты миномётов противника, объяснили в ведомстве.
"Уничтожение артиллерийских средств лишило подразделения ВСУ
возможности оказывать активное огневое воздействие на позиции подразделений группировки "Восток" в районе Гуляйполя", - подчеркнули в министерстве обороны РФ.